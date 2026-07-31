Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Vitalijowi S. Mężczyzna odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu wymierzonego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej – poinformowała w piątek Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Akt oskarżenia trafił do sądu w poniedziałek, o sprawie poinformował na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

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„Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapobiegli dywersji, którą przygotowywał 28-letni Białorusin. Mężczyzna, pracując jako barman w jednej z lubelskich restauracji, opracowywał plan podpalenia ogromnego, wielkopowierzchniowego magazynu znajdującego się w Chełmie” – napisał Dobrzyński.

Wynagrodzenie w kryptowalutach

Dodał, że w ramach zlecenia otrzymanego od obcego wywiadu Vitalij S. przeprowadził rozpoznanie magazynu, nagrał film przedstawiający magazyn, a sporządzoną dokumentację przekazał zleceniodawcy. Za wykonanie zadania mężczyzna otrzymał wynagrodzenie w kryptowalutach.

„Dzięki sprawnej pracy funkcjonariuszy ABW przygotowania do aktu dywersji zostały wykryte i udaremnione, zanim doszło do jego realizacji. Białorusin został zatrzymany 13 sierpnia 2025 r. i od tego czasu przebywa w areszcie” – napisał rzecznik.

Przesłany do sądu akt oskarżenia jest wynikiem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Szpiedzy werbowani przez aplikację Telegram

Jak podała ABW, do werbunku i przekazywania poleceń wykorzystano komunikator Telegram. „Jest to kolejny przypadek, w którym za pośrednictwem tej platformy zlecano działania dywersyjne na terytorium Polski” – przekazała Agencja.

Dodała, że prokurator przedstawił Vitalijowi S. zarzut przygotowania do kwalifikowanego przestępstwa szpiegostwa określonego w art. 130 par. 8 Kk. Mężczyzna odpowie także za posiadanie środków odurzających, czyli czyn określony w art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Za popełnione czyny grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8.