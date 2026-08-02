O wydaniu pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu w Unii Europejskiej poinformował jego producent – firma Novo Nordisk. Decyzja Komisji Europejskiej stanowi odpowiedź na pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydaną w maju 2026 r.

Redukcja masy ciała i bezpieczeństwo leku. Co mówią badania?

Nowy preparat firmy Novo Nordisk zawiera semaglutyd podawany raz na dobę (w dawkach 1,5 mg, 4 mg, 9 mg oraz 25 mg). Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych z otyłością (BMI ≥30 kg/m²) lub nadwagą (BMI ≥27 kg/m²) i przynajmniej jedną chorobą współistniejącą związaną z nieprawidłową masą ciała, jako uzupełnienie diety o obniżonej kaloryczności oraz zwiększonej aktywności fizycznej.

  • Redukcja masy ciała – wyniki badań klinicznych z programu OASIS wykazały średnią redukcję wagi o około 17 proc. (w porównaniu do 3 proc w grupie placebo). Co trzeci uczestnik badania stracił co najmniej 20 proc. masy ciała
  • Bezpieczeństwo - profil bezpieczeństwa doustnej formy leku jest spójny z wieloletnimi doświadczeniami ze stosowaniem semaglutydu podskórnego. Liczba przypadków przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych była zbliżona do obserwowanej w grupie placebo - odsetek wyniósł odpowiednio 6,9 proc. oraz 5,9 proc.

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Doustny lek na otyłość. Większa wygoda dla pacjentów

Jak podkreśla prezes Novo Nordisk, Mike Doustdar, możliwość przyjmowania leku w formie tabletki może znacząco ułatwić pacjentom rozpoczęcie oraz długoterminowe kontrolowanie terapii, stanowiąc wygodniejszą alternatywę dla zastrzyków.

– Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca dopuszczenia tabletki Wegovy stosowanej raz na dobę zwiększa dostępne możliwości leczenia. Otyłość jest poważną chorobą przewlekłą, a możliwość wyboru terapii może mieć istotne znaczenie. Dla wielu osób tabletka może być prostszym i bardziej akceptowalnym sposobem rozpoczęcia oraz kontynuowania leczenia – ocenił Mike Doustdar, prezes i dyrektor generalny Novo Nordisk.

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Wyższa dawka wstrzykiwacza zatwierdzona w UE

Oprócz wersji doustnej, Komisja Europejska zatwierdziła również jednodawkowy wstrzykiwacz Wegovy w nowej, wyższej dawce 7,2 mg. Badania kliniczne nad tą dawką wykazały jeszcze większą skuteczność, sięgającą ok. 21 proc. średniej redukcji masy ciała.

Wegovy w tabletkach jest już dopuszczony w kilku krajach poza Europą (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie). Producent zapowiada wprowadzanie doustnego semaglutydu na kolejne rynki w drugiej połowie 2026 r.