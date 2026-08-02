Rzeczpospolita

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Dzień, który dzieli Narwę: fajerwerki z Iwanogrodu i plakat „Putin jest zbrodniarzem”

Barbara Szacka opisywała naród jako „wspólnotę wyobrażoną” – spójną nie dlatego, że jej członkowie się znają, lecz dlatego, że dzielą ten sam kanon pamięci: te same mity, symbole, selektywnie wybrane wydarzenia, które budują poczucie ciągłości. W estońskiej Narwie ten mechanizm działa z brutalną symetrią: dwie wspólnoty wyobrażone dzielą ten sam adres – ale żyją w odrębnych kanonach pamięci.

Publikacja: 02.08.2026 18:07

Dwóch miast – estońskiej Narwy i rosyjskiego Iwanogrodu – nie da się rozdzielić. Łączy je most Przyj

Dwóch miast – estońskiej Narwy i rosyjskiego Iwanogrodu – nie da się rozdzielić. Łączy je most Przyjaźni, którego nazwa brzmi dziś jak ponury żart. Po jednej stronie – plakat o zbrodniach Putina. Po drugiej – telebimy z moskiewską defiladą

Foto: grażyna myślińska

Grażyna Myślińska

Narwa, Estonia, 9 maja. Najbardziej na wschód wysunięte miasto Unii Europejskiej – i miasto, które nie wierzy w europejską wersję tego dnia. Dla ponad 50 tys. mieszkańców, z których blisko 95 proc. mówi po rosyjsku, to Dzień Zwycięstwa. Kropka. Estonia może stawiać sceny, wieszać unijne flagi i organizować warsztaty – ale pamięć tłumu jest po drugiej stronie rzeki, tam gdzie z Iwanogrodu dudni rosyjska estrada. Państwo gra koncert. Propaganda gra koncert. Między nimi – trzysta metrów wody i przepaść, której nie zasypie żaden festiwal.

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