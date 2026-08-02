Dla prowadzących podcast antyczny heros staje się u Nolana amerykańskim żołnierzem, który wraca z frontu do domu, cierpiąc na PTSD. Film zaś jest dla nich obrazem płonącego świata. – Jeszcze kilka lat temu – przed pandemią, Donaldem Trumpem i 2022 r. – o tym, że kończy się świat i nasza cywilizacja słyszeliśmy z prawej strony. W tej chwili podobna refleksja towarzyszy liberałom, których przedstawicielem jest Christopher Nolan – mówi Michał Płociński, wyjaśniając, że chodzi o upadek stosunków międzynarodowych i międzyludzkich opartych na gościnności. Estera Flieger dodaje, że „Odyseja” odnosi się do „końca historii”, który nie przyszedł, przypominając o scenie, w której bohaterowie filmu mówią, że czasy, kiedy koncentrowali się na rozwoju handlu, skończyły się.

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Flieger uważa, że „Odyseja” nie jest filmem przygodowym, a wojennym. Podróż ma zaś w nim dwa znaczenia: to powrót do domu przez lądy i morza, ale również własną duszę. Nolana, podobnie zresztą jak Homera, interesuje człowiek. Płocińskiego zastanawia, dlaczego z filmu zniknęli bogowie. – Najważniejsze pytanie moim zdaniem brzmi: dlaczego Kalipso nagle wypuszcza Odyseusza? U Homera to jasne: nastąpiła interwencja bogów. Atena przekonała do tego Zeusa, a nimfa miała uwolnić herosa. U Nolana sama Kalipso nagle dochodzi do wniosku, że jednak pozwoli odejść Odyseuszowi – mówi Płociński. Z kolei Flieger widzi Zeusa w Nolanie. Dlaczego? – Wszyscy są podporządkowani jego wielkiej wizji. W tym sensie jest bogiem, który porusza ludźmi – odpowiada.

13. odcinek „Rzeczy o idei” jest rozmową o historii kultury zachodniej. Wybrzmiewa przy tym pytanie, ile jest w niej wpływów ze Wschodu, bo basen Morza Śródziemnego był antycznym tyglem kultur. To również podcast, którego autorzy chcą zrozumieć, dlaczego Nolan sięgnął do Homera, a tylu widzów na całym świecie porusza najstarszy światowy bestseller.