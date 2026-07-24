Inicjatywa realizowana jest przez artystów zrzeszonych w Gildii Muzyki Nowej – unikalnej platformie współpracy skupiającej najważniejsze zespoły specjalizujące się w wykonawstwie muzyki współczesnej w Polsce. W wydarzeniach biorą udział muzycy związani z takimi formacjami, jak: Hashtag Ensemble, NeoQuartet, Orkiestra Muzyki Nowej, Ludzie z Vełny, Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble, Sepia Ensemble oraz Flow Unit. Wspólne działania tych zespołów oraz prowadzonych przez nie organizacji społecznych podkreślają ogólnopolski charakter projektu oraz siłę środowiskowej współpracy i sieciowania.

Repertuar projektu obejmuje zarówno muzykę tytułowego Jana Sebastiana Bacha, jak i utwory współczesnych kompozytorów, w tym licznych twórców polskich. Projekt zakłada, że muzyka nowa może być obecna w codziennym życiu – dostępna, angażująca i bliska każdemu odbiorcy, niezależnie od wieku czy doświadczenia oraz że polscy awangardowi muzycy inicjują i kształtują innowacyjne modele współprac artystycznych.

Foto: Mat. partnera

Flashmoby odbędą się w wielu polskich miastach – m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Bytomiu – a także w mniejszych miejscowościach, takich jak Niepołomice, Sulejówek czy Osielsko. Łącznie aż 13 lokalizacji.

Wśród wykonywanych dzieł kompozytorek i kompozytorów polskich, można wymienić utwory autorstwa Marty Śniady, Aleksandra Kościowa, Rafała Gorzyckiego, Joanny Szymali, Pawła Janasa, a także Witolda Lutosławskiego czy Romana Haubenstock-Ramatiego.

Działania te mają wyraźny wymiar społeczny i edukacyjny – rozwijają kompetencje kulturowe, wspierają integrację międzypokoleniową i promują aktywne uczestnictwo w kulturze. Dzięki otwartej i bezpłatnej formule wydarzeń docierają także do osób, które na co dzień nie uczestniczą w życiu koncertowym.

Projekt stanowi część działań na rzecz upowszechniania muzyki prowadzonej w ramach kampanii Save the Music realizowanej przez Fundację MEAKULTURA, a jego koncepcja rozwijana jest w oparciu o autorską licencję kuratorską dr Marleny Wieczorek, jako kolejny przykład sieciowania i nowych standardów wprowadzanych przez NGO-sy.

Foto: Mat. partnera

Realizacja i produkcja projektu:

Gildia Muzyki Nowej: Aleksandra Demowska-Madejska, Jakub Gucik, Alicja Molitorys, Marta Piórkowska, Paweł Kapica, Wojciech Jeliński, Anna Kwiatkowska, Rafał Gorzycki, Antoni Wala.

Grafika: Michał Kościelny, konsultacja Max Skorwider

savethemusic.eu

fundacjameakultura.pl

Materiał Partnera