Trudno było spodziewać się, że w 2026 r. w Bayreuth mogłoby zabraknąć „Pierścienia Nibelunga”. 150 lat temu jego pierwsza całościowa prezentacja w nowo wybudowanym przez Richarda Wagnera Teatrze na Zielonym Wzgórzu zapoczątkowała historię jedynego w swoim rodzaju i bodaj czy nie najsłynniejszego festiwalu świata. Wprawdzie wystawienie w 1876 r. „Pierścienia Nibelunga” omal nie doprowadziło kompozytora do bankructwa, ale odtąd ta tetralogia zawsze pojawiała się na scenie w Bayreuth w najważniejszych momentach festiwalu.