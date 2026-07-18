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AI inscenizuje operę Wagnera. Maszyny wymyślą, co mogą dodać do muzyki i tekstu

Nie ma takiego drugiego dzieła jak „Pierścień Nibelunga” Richarda Wagnera, który od 150 lat fascynuje, irytuje, a jednocześnie inspiruje twórców teatru. Teraz festiwal w Bayreuth pokaże jego pierwszą inscenizację całkowicie wygenerowaną za pomocą sztucznej inteligencji.

Publikacja: 18.07.2026 18:00

Córy Renu w „Pierścieniu Nibelunga” w inscenizacji Valentina Schwarza, Bayreuth 2024 r.

Córy Renu w „Pierścieniu Nibelunga” w inscenizacji Valentina Schwarza, Bayreuth 2024 r.

Foto: Enrico Nawrath/Bayreuther Festspiele

Jacek Marczyński

Trudno było spodziewać się, że w 2026 r. w Bayreuth mogłoby zabraknąć „Pierścienia Nibelunga”. 150 lat temu jego pierwsza całościowa prezentacja w nowo wybudowanym przez Richarda Wagnera Teatrze na Zielonym Wzgórzu zapoczątkowała historię jedynego w swoim rodzaju i bodaj czy nie najsłynniejszego festiwalu świata. Wprawdzie wystawienie w 1876 r. „Pierścienia Nibelunga” omal nie doprowadziło kompozytora do bankructwa, ale odtąd ta tetralogia zawsze pojawiała się na scenie w Bayreuth w najważniejszych momentach festiwalu.

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