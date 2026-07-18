Spór zaczął się, gdy sąd rejonowy odmówił spółdzielni mieszkaniowej wpisania do księgi wieczystej służebności przesyłu. Miała ona obejmować kilkadziesiąt metrów instalacji ciepłowniczej prowadzącej do bloku mieszkalnego i indywidualnych właścicieli lokali.

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Nowa instalacja miała zapewnić mieszkańcom tańsze ogrzewanie

Spółdzielnia oprotestowała odmowę, ale sąd okręgowy oddalił jej apelację. Argumentował, że właściciele lokali nie podjęli wspólnie ze spółdzielnią uchwały o zgodzie na ustanowienie służebności, a bez takiej ustanowienie służebności było nieskuteczne. Nie pomogły tłumaczenia prezesa spółdzielni, że nikt z właścicieli mieszkań nie sprzeciwiał się tej zmianie, bo była korzystna dla wszystkich. W miejsce starej kotłowni uzyskali bowiem dostęp do nowej instalacji cieplnej miasta i tańsze dostawy mediów. Spółdzielnia nie odpuszczała, ale nic to nie dało.

Sąd Najwyższy: potrzebna jest uchwała właścicieli lokali

Sąd Najwyższy (SN) podkreślił, że ustanowienie służebności gruntowej jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu nieruchomością. Ustanowienie służebności przesyłu również przekracza jego zakres. Do podjęcia takiej czynności potrzebna jest więc uchwała właścicieli lokali. SN zauważył, że art. 22 ustawy o własności lokali i art. 199 kodeksu cywilnego, posługując się tym samym pojęciem, nie dają podstaw do różnicowania kwalifikacji ustanowienia służebności jako czynności wykraczającej poza zwykły zarząd, w zależności od tego, czy jej ustanowienie jest korzystne dla wszystkich współwłaścicieli. Środkiem ochrony mniejszości jest więc prawo do zaskarżenia uchwały wspólnoty wyrażającej zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Jednak to zagadnienie nie występuje w sprawie. Jak podkreślił SN, wystąpiłoby dopiero w przypadku podjęcia uchwały wymaganej przez art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali i sporu, czy wyłącza ona potrzebę uzyskania zgody sądu, o której mowa w art. 199 kodeksu cywilnego.

Sygnatura akt: I CSK 2024/24

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