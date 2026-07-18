Mnożą się plotki o jesiennej rekonstrukcji rządu, a przy każdych takich pogłoskach pojawia się nazwisko minister edukacji Barbary Nowackiej. Pan ją ostatnio bardzo krytykuje, zatem sądzę, że jej odejście z rządu przywitałby pan z zadowoleniem?

Bardzo krytycznie oceniam sposób kierowania resortem: skupianie się na sprawach drugorzędnych, na reformach bez przygotowanych narzędzi wdrożeniowych oraz na planach wypchnięcia domów wczasów dziecięcych z systemu oświaty. Jednocześnie nie widzę dziś oczywistego następcy. Osoba przejmująca MEN musiałaby albo kontynuować obecny kurs, albo gwałtownie go odwracać, pogłębiając chaos. Dlatego najpierw potrzebna jest zmiana sposobu zarządzania resortem i wzmocnienie jego kierownictwa osobami z realnym doświadczeniem oświatowym.