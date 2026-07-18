Tusk i Morawiecki to dwaj najdłużej urzędujący w III RP szefowie rządu.

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Donald Tusk i Mateusz Morawiecki rządzili Polską jako premierzy przez 15 i pół roku

Mateusz Morawiecki stał na czele trzech rządów w latach 2017-2023 (przy czym tzw. trzeci rząd Morawieckiego, sformowany po wyborach z 15 października 2023 roku, nie uzyskał większości w Sejmie). Oznacza to, że funkcję premiera pełnił 2 194 dni, czyli 6 lat i 2 dni. Z kolei Donald Tusk stał na czele dwóch rządów koalicji PO-PSL (w latach 2007-2014) przez 2 492 dni (6 lat 9 miesięcy i 26 dni), a obecnie kieruje rządem od 13 grudnia 2023 roku, czyli od 949 dni, a więc 2 lat, 7 miesięcy i 5 dni. Łącznie przez ok. 15,5 roku w liczącej 36 lat III RP premierem był albo Tusk, albo Morawiecki.

Donald Tusk za każdym razem obejmował funkcję premiera jako lider Platformy Obywatelskiej/Koalicji Obywatelskiej, z kolei o tym, że to Morawiecki zostanie premierem zdecydował Jarosław Kaczyński, który po dwóch latach rządów PiS po wygranych wyborach w 2015 roku zdecydował, że Morawiecki, ówczesny wicepremier, zastąpi w roli szefa rządu Beatę Szydło. W 2014 roku Tusk ustąpił z funkcji premiera po wyborze na stanowisko szefa Rady Europejskiej (funkcję tę sprawował w latach 2014-2019), z kolei Morawiecki stracił stanowisko premiera po przegranych wyborach parlamentarnych.

Obecnie Morawiecki nie jest kandydatem PiS na premiera – Jarosław Kaczyński zdecydował, że jeśli PiS będzie formował rząd po wyborach w 2027 roku na jego czele stanie były minister edukacji i nauki w rządzie Morawieckiego, Przemysław Czarnek. Morawiecki stoi obecnie na czele stowarzyszenia Rozwój Plus, które istnieje w ramach PiS, ale Kaczyński zażądał właśnie jego rozwiązania. Czas na wystąpienie ze stowarzyszenia jego członkowie mają do 23 lipca – po tej dacie grozi im usunięcie z PiS. Morawiecki zapowiedział już, że nie zamierza swojego stowarzyszenia rozwiązywać.

Sondaż: Najstarsi ankietowani i badani z wykształceniem wyższym najczęściej uważają Tuska za lepszego premiera od Morawieckiego

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, kto – ich zdaniem – lepiej sprawdza się w roli premiera.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie 24,6 proc. badanych wskazało Mateusza Morawieckiego.

Donalda Tuska jako lepszego premiera wskazało 37,2 proc. respondentów.

22,1 proc. badanych ocenia obu polityków w roli premiera tak samo.

16,1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Donald Tusk lepiej sprawdza się jako premier częściej według mężczyzn (40 proc.) niż kobiet (35 proc.). Obecnego szefa rządu za sprawniejszego uważa niemal co druga osoba po pięćdziesiątym roku życia (48 proc.) i dwóch na pięciu badanych posiadających wyższe wykształcenie (41 proc.). Częściej niż ogół respondentów takie zdanie wyrażają badani, których dochód jest wyższy niż 7000 zł netto (49 proc.) oraz z miast liczących w granicach 200 tys. – 499 tys. mieszkańców (52 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Morawiecki jest oceniany lepiej od Tuska przez młodszych respondentów (21,2 do 20,1 proc. w grupie wiekowej 18-24 i 26,1 do 18,4 proc. w grupie wiekowej 25-34 lata) oraz przez ankietowanych z wykształceniem zawodowym (32,9 do 28,6 proc.).