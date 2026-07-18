Dzięki temu zmysłowi, zdaniem naukowców, jesteśmy w stanie odpowiednio reagować na zmieniające się wokół nas warunki.

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Wpływ interocepcji na zdrowie psychiczne

„Wszyscy wiemy, że ludzie mają pięć zmysłów. Jednak coraz więcej badań pokazuje, że mamy szósty, o którym prawie nikt nie mówi – i może on być równie ważny dla naszego dobrego samopoczucia jak wszystkie pozostałe” – zauważa serwis Science Alert.

Naukowcy coraz częściej sugerują, że zmysł ten może być ważniejszy, niż do tej pory sądzono. Ma bowiem odpowiadać nie tylko za regulację potrzeb biologicznych, lecz także odgrywać rolę w przebiegu wielu zaburzeń psychicznych, takich jak lęk, depresja, zespół stresu pourazowego (PTSD) czy zaburzenia odżywiania.

Niektórzy badacze sugerują, że nasza świadomość takich kwestii jak napięcie mięśniowe, oddech czy tętno może dostarczać nam ważnych wskazówek co do tego, kiedy dana sytuacja jest „bezpieczna”, a kiedy „niebezpieczna”. Z kolei zaburzenia zmysłu interocepcji mają przyczyniać się do wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym.

Szósty zmysł u kobiet i mężczyzn

Interocepcja u kobiet i mężczyzn znacząco się różni. Dowiodła tego analiza 93 badań przeprowadzona w 2022 r., której wyniki opublikowano w czasopiśmie „The Conversation”. Okazało się, że kobiety osiągały słabsze wyniki w zadaniach polegających na wyczuwaniu pracy serca.

Odkrycie to może w pewnym stopniu tłumaczyć, dlaczego stany lękowe i depresja częściej występują u kobiet niż u mężczyzn już od okresu dojrzewania.

Interocepcja a odczuwanie głodu. To odkryli naukowcy

Wyniki innego badania związanego z interocepcją opublikowane zostały w tym roku w czasopiśmie „eBioMedicine”. Naukowcy przyjrzeli się w nim wpływowi głodu na nastrój. W badaniu wzięło udział 90 zdrowych dorosłych osób.

W wynikach badania czytamy, że „[…] osoby z wyższą dokładnością interoceptywną miały mniejsze wahania w ocenach nastroju”. Mimo że oczywiście odczuwały głód, to lepiej radziły sobie z utrzymaniem stabilnego nastroju.

Jak zauważa serwis Science Alert, jednym z istotnych dowodów na istnienie interocepcji jest badanie przeprowadzone w tym roku przez naukowców z University of California w Los Angeles (UCLA), a dotyczące osób chorych na jadłowstręt psychiczny. Wykazało ono, że niektórzy pacjenci cierpiący na anoreksję mogą nie odbierać kluczowych sygnałów na linii jelita–mózg nawet po powrocie do zdrowej masy ciała. Jego wyniki opublikowano w czasopiśmie „JAMA Psychiatry”.

– Osoby cierpiące na jadłowstręt psychiczny nie ignorują po prostu sygnałów wysyłanych przez organizm. Ich układ nerwowy może natomiast inaczej przetwarzać bodźce jelitowe, przez co sygnały te są trudniejsze do wykrycia, trudniej im zaufać i wyciągnąć z nich wnioski. Z czasem może to przyczyniać się do utrzymywania się objawów nawet po przywróceniu prawidłowej masy ciała – powiedział Sahib Khalsa, jeden z autorów badania cytowany w komunikacie UCLA.

„Nie ma czegoś takiego jak interocepcja”

Okazuje się jednak, że nie wszyscy badacze są przekonani co do istnienia zmysłu interocepcji – zauważa serwis Science Alert i przywołuje opinię opublikowaną w 2025 r. w czasopiśmie „Frontiers in Psychology”. Została ona zatytułowana „Nie ma czegoś takiego jak interocepcja”.

Jej autorzy przyznali, że tytuł miał na celu przyciągnięcie uwagi. Jednocześnie – jak zaznaczyli – naukowcy mogą zbyt mocno upraszczać wiele różnych czynników, ujmując je pod szerokim pojęciem interocepcji określanej jako szósty zmysł.