Każdy użytkownik odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego musi wnosić opłatę abonamentową. Ponadto w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie odbiornika musi go zarejestrować w placówce pocztowej lub przez stronę internetową Poczty Polskiej SA. Warto jednak wiedzieć, że istnieje spora grupa osób, które mogą zostać zwolnione z obowiązku płacenia za abonament.

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Kiedy emeryt jest zwolniony z abonamentu RTV?

Z opłaty abonamentowej zwolnione są m.in. osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, pod warunkiem że jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Obecnie jest to kwota 4451,78 zł brutto (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 8903,56 zł brutto).

Zwolnienie nie jest jednak przyznawane automatycznie. Aby móc z niego skorzystać, senior musi udać się do placówki pocztowej z dowodem osobistym oraz decyzją ZUS, KRUS lub innego organu emerytalno-rentowego potwierdzającą wysokość emerytury. Konieczne jest też złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia. Co istotne, odbiornik musi być zarejestrowany na osobę uprawnioną. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu dopełnienia formalności.

Kto jeszcze nie płaci abonamentu RTV i jakie grożą kary?

Bez względu na wysokość emerytury abonamentu nie muszą płacić osoby, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku Poczta Polska ustala uprawnienie na podstawie danych z rejestru PESEL, dlatego nie trzeba składać dodatkowych dokumentów.

Zwolnienie obejmuje również:

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

całkowicie niezdolne do pracy,

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby niewidome o ostrości wzroku nieprzekraczającej 15 proc. oraz osoby niesłyszące spełniające określone kryteria medyczne.

Opłat nie muszą też ponosić osoby pobierające rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny. Ponadto uprawnienie przysługuje zarejestrowanym bezrobotnym, osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej oraz spełniającym kryteria dochodowe wymagane do otrzymania świadczeń rodzinnych. Zwolnieni są także niektórzy kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz weterani poszkodowani.

Ile kosztuje abonament i co grozi za brak opłat?

W 2026 r. miesięczny abonament za samo radio wynosi 9,50 zł miesięcznie. Za telewizor albo telewizor i radio trzeba zapłacić 30,50 zł miesięcznie. Jedno gospodarstwo domowe wnosi jedną opłatę niezależnie od liczby używanych odbiorników, również tych znajdujących się w samochodzie lub domku letniskowym.

W przypadku zaległości naliczane są odsetki jak od zaległości podatkowych, a w razie wykrycia używania niezarejestrowanego odbiornika nakładana jest kara odpowiadająca trzydziestokrotności miesięcznej opłaty. W 2026 r. wynosi ona 915 zł za telewizor oraz 285 zł za samo radio.