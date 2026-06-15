NFZ pracuje nad planem finansowym na 2027 rok. Z dotychczasowych wyliczeń wynika, że koszty Funduszu będą wyższe od przychodów o około 21 mld zł. Poza tym do końca tego roku NFZ może potrzebować dodatkowych 16 mld zł. Braki są widoczne już teraz i zaczynają wpływać na działalność placówek. Szpitale nie otrzymują pieniędzy za część świadczeń wykonanych ponad ustalone limity, a od kwietnia zmniejszono płatności za diagnostykę. Skutkiem są coraz dłuższe kolejki.

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Składki zdrowotne nie pokrywają rosnących kosztów

Jak informuje Rynek Zdrowia, wpływy ze składek ZUS i KRUS mają wzrosnąć z około 184,4 mld zł w 2026 roku do ponad 195 mld zł w 2027 roku. W kolejnych latach prognozowany jest dalszy wzrost, do 217,2 mld zł w 2029 roku. Tempo wzrostu przychodów pozostaje jednak niższe niż tempo zwiększania się wydatków.

Zgodnie z ustawą, wydatki na zdrowie nie mogą być w przyszłym roku niższe niż 7 proc. PKB (odnosi się to do wskaźnika PKB sprzed dwóch lat, czyli z 2025 roku). Według wyliczeń minimalne nakłady na ochronę zdrowia w 2027 roku mają wynieść około 273,89 mld zł. Same świadczenia zdrowotne mogą kosztować około 237 mld zł. Przewidywana dotacja z budżetu państwa wyniesie z kolei 35 mld zł. Dodatkowe 36 mld zł z budżetu ma zostać przeznaczone między innymi na kształcenie pracowników medycznych i utrzymanie uczelni. Jak donosi Rynek Zdrowia, to nadal nie wystarczy. Mimo pomocy ze strony państwa luka wyniesie około 21 mld zł.

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Podwyżki płac zwiększą obciążenie NFZ

Jednym z największych wydatków NFZ są ustawowe podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Od lipca ich koszt może wynieść około 4,5 mld zł do końca roku, a w skali pełnych 12 miesięcy około 9 mld zł.

Wysokie koszty NFZ wynikają również z rosnących potrzeb starzejącego się społeczeństwa oraz coraz wyższych kosztów świadczeń. Ponadto kilka lat temu NFZ otrzymał dodatkowe zadania, bez podania źródła finansowania. Sporym obciążeniem są też nadwykonania oraz wydatki na leki. Póki co, nie wiadomo, z jakich środków zostanie pokryta tegoroczna luka.