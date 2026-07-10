Na początku lipca Pfizer zajął wierzytelności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – informowały Rynek Zdrowia i „Newsweek”. Amerykański koncern chce po wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek odzyskać od Polski pieniądze.

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Cytowana przez PAP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że 1 lipca otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) z siedzibą w Belgii informację o zajęciu wierzytelności PAŻP z tytułu należnych jej opłat trasowych, a zajęcie nastąpiło w związku z wyrokiem belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. PAŻP podkreśliła przy tym, że zakończone kwietniowym wyrokiem postępowanie jej nie dotyczyło.

Spór między Pfizerem a Polską. Chodzi o szczepionki na COVID-19 za miliardy złotych

Sprawa ma związek z umową na zakup szczepionek przeciw COVID-19. Spór toczy się przed sądem w Belgii, ponieważ to w Brukseli w 2021 r. zawarta została umowa między Komisją Europejską (w imieniu kraju członkowskich) a Pfizerem. W ramach tej umowy Polska zobowiązała się do kupna określonej liczby dawek, w 2022 r. odmówiła jednak dalszego odbioru towaru, powołując się m.in. na nadpodaż szczepionek, zmianę sytuacji dotyczącej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz skutki wojny na Ukrainie. We wrześniu 2023 r. Pfizer pozwał Polskę.

1 kwietnia 2026 r. sąd pierwszej instancji w Belgii orzekł, że Polska musi odebrać od amerykańskiego koncernu szczepionki i zapłacić 5,6 mld zł. Ministerstwo Zdrowia informowało, że chodzi o ok. 64 mln dawek oraz że do żądanej kwoty należy dodać ok. 170 mln zł kosztów procesowych. Belgijski sąd uznał, że wojna na Ukrainie i spadek liczby przypadków choroby nie uzasadniają zmiany warunków umowy dotyczącej zakupu szczepionek. Polski resort zapowiadał odwołanie się od wyroku, który jest nieprawomocny – Ministerstwo Zdrowia ma na złożenie apelacji 60 dni od momentu otrzymania kopii wykonawczej wyroku (czyli od początku czerwca).

Stanowisko Pfizera: Wyrok sądu odzwierciedla znaczenie zobowiązań umownych

Rynek Zdrowia zapytał Pfizera, dlaczego zajął wierzytelności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie czekając na prawomocny wyrok sądu. W piątek portal zacytował odpowiedź koncernu. „Po wydaniu wyroku firma Pfizer podejmuje stosowne kroki w celu zapewnienia jego przestrzegania, korzystając z ustanowionych mechanizmów egzekwowania prawa” – czytamy.

„Wyrok sądu belgijskiego odzwierciedla znaczenie zobowiązań umownych, które stanowiły fundament skutecznej europejskiej reakcji na pandemię, opartej na zasadzie solidarności między państwami członkowskimi” – brzmi stanowisko Pfizera, przytaczane przez Rynek Zdrowia.

„Otrzymanie przez Eurocontrol tytułu wykonawczego oznacza obowiązek wstrzymania przekazywania PAŻP wszelkich środków pochodzących z opłat trasowych – zarówno zgromadzonych obecnie, jak i wpływających w przyszłości – do czasu zaspokojenia roszczenia Pfizer lub innego rozstrzygnięcia sprawy” – zaznaczył w tekście portal.

PAŻP cierpi. choć nie ma nic wspólnego ze sporem o szczepionki. W tle precedens sądowy

Eurocontrol to Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, pobierająca w imieniu państw członkowskich opłaty nawigacyjne (opłaty trasowe) od linii lotniczych. Jeśli linia w terminie nie zapłaci, Eurocontrol ma prawo wszcząć procedury windykacyjne i żądać np. zamrożenia na poczet długu środków należnych przewoźnikowi od innych podmiotów.

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Dlaczego w spór dotyczący pieniędzy za szczepionki wplątana została PAŻP, czyli agencja zarządzająca ruchem lotniczym na polskim niebie, szkoląca i zatrudniająca cywilnych kontrolerów lotu i dbająca o bezpieczeństwo samolotów nad Polską?

Rynek Zdrowia podał, że precedensem, który otworzył wierzycielom drogę do Eurocontrol w sytuacjach niezwiązanych z lotnictwem była sprawa Francesco Becchettiego przeciwko Republice Albanii w sporze arbitrażowym o stację telewizyjną. Włoski biznesmen wygrał przed trybunałem arbitrażowym ICSID w Waszyngtonie, a gdy Albania odmówiła zapłaty, w 2024 r. sąd w Brukseli orzekł, że na wniosek wierzyciela Eurocontrol ma prawny obowiązek przekazać zamrożone fundusze albańskie na rzecz komornika działającego w imieniu Włocha. „Ten precedens otworzył drogę do kolejnych spraw. Coraz częściej więc wierzyciele, tacy jak koncerny farmaceutyczne, fundusze inwestycyjne czy prywatni biznesmeni, ochoczo korzystają ze ścieżki dochodzenia roszczeń poprzez Eurocontrol” – napisał w piątek portal RZ.

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Opłaty trasowe to podstawowe źródło przychodów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Sprawa budzi kontrowersje. W ubiegłym roku w liście otwartym Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego w Europie (ATCEUC) podkreślał, że wyroki sądów z Belgii tworzą niebezpieczny precedens, uderzający w stabilność europejskiej sieci lotniczej.

Opłaty trasowe stanowią ok. 80 proc. przychodów PAŻP i są głównym źródłem finansowania jej działalności. Agencja informowała, że podejmuje działania zmierzające do uchylenia zabezpieczenia i zwolnienia jej środków finansowych. Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na wynik apelacji, środki mogą pozostać zamrożone w Brukseli przez lata.