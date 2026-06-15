Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zapowiedziała kontrolę rozliczeń lekarza Dawida Kacprzyka
Stawki lekarzy pracujących na kontraktach wynoszą w Warszawie zwykle od 250 do 300 zł za godzinę. W niektórych placówkach specjaliści otrzymują nawet 400–500 zł. Według wiceprezydent miasta tak wysokie wynagrodzenia obciążają budżety szpitali, w których koszty zatrudnienia pochłaniają nawet 85–90 proc. wszystkich wydatków.
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Jak wynika z rozmowy, Dawid Kacprzyk miał przepracować w Szpitalu Południowym w Warszawie około 3,9 tys. godzin w ciągu roku, co oznacza pracę po kilkanaście godzin dziennie. Renata Kaznowska wyjaśniła, że grafiki były prowadzone w systemie elektronicznym i według dokumentacji wszystkie godziny się zgadzają. Zapowiedziała jednak kontrolę, która ma potwierdzić prawidłowość rozliczeń. Kaznowska zaznaczyła również, że doktor Dawid Kacprzyk miał otrzymywać na SOR taką samą stawkę godzinową jak pozostali lekarze.
Zdaniem wiceprezydent Warszawy główną przyczyną wysokich zarobków jest niedobór lekarzy wybranych specjalności. Szpitale muszą zapewnić odpowiednią obsadę, aby utrzymać kontrakty z NFZ, dlatego konkurują stawkami. Zdarza się również, że całe zespoły grożą odejściem, jeśli dyrekcja nie zgodzi się na podwyżki.
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Kaznowska przyznała, że samorządy nie mają narzędzi pozwalających ograniczyć wynagrodzenia w samodzielnych placówkach. Jej zdaniem państwo powinno ustalić maksymalną stawkę godzinową w publicznej ochronie zdrowia oraz limit liczby godzin pracy lekarza w miesiącu. Podkreśliła jednocześnie, że problem nie dotyczy całego środowiska medycznego, lecz wadliwie zorganizowanego systemu.
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