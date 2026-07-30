Prezes NFZ Filip Nowak powiedział, że chodzi o nadwykonania w pierwszym kwartale 2026 roku. Pieniądze za programy lekowe zostały już przekazane.

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– Rozdysponowaliśmy 600 mln zł między oddziałami na sfinansowanie nadwykonań w programach lekowych – zaznaczył Nowak.

Ponad 2 mld zł od NFZ na nadwykonania. „Systemowe niezbilansowanie”

W czwartek Fundusz opublikował zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2026 rok, zgodnie z którym przesunięto 1,8 mld zł na pokrycie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej, także za pierwszy kwartał tego roku. Wiceprezes NFZ Jakub Szulc wskazał, że chodzi o nadwykonania nielimitowe.

Szulc powiedział, że jeśli chodzi o programy lekowe w ramach kontraktów zabezpieczono środki w wysokości 15 mld zł. Wskazał, że w związku z dynamiką przyrostu pacjentów w programach lekowych wzrasta także kwota, którą NFZ na nie przeznacza.

– W 2025 roku było 13,8 mld zł, czyli teraz o prawie 1,3 mld zł więcej w planie na realizację programów lekowych i chemioterapii. Nadwykonania to z reguły mniej niż 10 proc. Natomiast my sukcesywnie alokujemy środki na programy lekowe – powiedział Szulc.

Jakub Szulc zauważył, że jeśli chodzi o budżet NFZ „mamy do czynienia z systemowym niezbilansowaniem” i permanentnym niedoważeniem planu finansowego NFZ.

Wymienił, jak w kolejnych latach rosła dotacja z budżetu państwa do planu finansowego NFZ. W 2023 roku dotacja wyniosła 200 mln zł. W 2024 roku planowana dotacja to 8 mld zł, a przekazano powyżej 15 mld zł. W 2025 roku pierwotna dotacja – 18 mld zł, przekazano łącznie 32 mld zł. W 2026 roku planowano 26 mld zł, a przekroczono 33 mld zł. Na rok 2027 w tej chwili planowana dotacja to 35 mld zł. Szulc zaznaczył, że przy założeniu, że NFZ „kupi” tę samą co w tym roku liczbę świadczeń, już teraz wiadomo, że będzie to kwota za mała.

Szulc zaznaczył, że jest to tendencja pogłębiająca się.

– Coraz większy ciężar finansowania świadczeń gwarantowanych spoczywa na budżecie państwa. Odsetek środków budżetowych w planie finansowym NFZ za chwilę przekroczy 20 proc. całego zapotrzebowania na środki – powiedział Szulc.