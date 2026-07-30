Decyzja o publicznym wysłuchaniu zapadła na wniosek posłów PiS na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Powodem są dziesiątki maili, które posłowie dostają w sprawie projektu od osób zainteresowanych nową regulacją. Są to, przede wszystkim, rodziny osób, których dotyczy procedowana ustawa, ale też organizacje społeczne. Z licznych uwag, które nadesłano do czwartej już wersji projektu, wynika, że krąg osób i instytucji, którego dotkną skutki ustawy jest bardzo duży. Są wśród nich, między innymi lekarze, notariusze, sędziowie, banki, szkoły, samorządy.

Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt ustawy, którego konsekwencją ma być eliminacja ubezwłasnowolnienia.
Prawo w Polsce
Koniec ubezwłasnowolnienia czy tylko zmiana szyldu? Eksperci o nowych przepisach

O co chodzi w projekcie o wspieraniu podejmowania decyzji?

Rząd projektem ustawy o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji chce wyeliminować ubezwłasnowolnienie. Ten krok wymusza na nas konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KOPN), którą Polska ratyfikowała w 2012 r. i stosuje z wyjątkiem art. 12, który mówi o równości wobec prawa. Wynika z niego, że każdy jest podmiotem prawa i korzysta z tych samych praw, a zadaniem państwa jest stworzyć system, który to umożliwi.

Z tą zasadą, zdaniem większości prawników, kłóci się nasza instytucja ubezwłasnowolnienia. Ratyfikacja konwencji nie tylko nie wpłynęła na zmniejszenie liczby postanowień o całkowitym lub częściowym ubezwłasnowolnieniu, ale wręcz sądy wydają ich coraz więcej, gdyż jest to dziś jedyny instrument ochrony prawnej osób, które nie są w stanie ocenić skutków swojej decyzji.

Czytaj więcej

PAP/Albert Zawada
Prawo w Polsce
Koniec ubezwłasnowolnienia. "To jest system opresyjny"

Czym zastąpić ubezwłasnowolnienie? 

Wadą ubezwłasnowolnienia jest to, że pozbawia ono całkowicie i bezterminowo zdolności do czynności prawnych. Bez różnicowania tego w zależności od ograniczeń osoby ubezwłasnowolnionej. Taką możliwość daje projektowana ustawa, która wprowadza w miejsce ubezwłasnowolnienia instytucję asystenta prawnego, kuratora wspierającego i kuratora reprezentującego. Ta zmiana budzi jedną zasadniczą wątpliwość. Jak nie ograniczając zdolności do czynności prawnych zapewnić prawną ochronę osobom nią objętym?

– To jest historyczna zmiana. W przypadku tego projektu będziemy szczególnie wrażliwi na uwagi. To jest ten moment, żeby adresować do niego uwagi – zapewnił na posiedzeniu komisji Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości.

Po publicznym wysłuchaniu, 3 września ma zostać powołana komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu. Być może resort sprawiedliwości przedstawi wówczas autopoprawki.