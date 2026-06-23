Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, kontrola NFZ w UCK WUM przeprowadzona została w odpowiedzi na anonimowe pismo pracowników. Informowali oni, że w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi pacjenci przyjmowani byli poza kolejką. Kontrola prowadzona była od października 2025 r. do lutego 2026 r. W jej ramach przeanalizowano listy oczekujących z okresu od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Skontrolowano 6600 przypadków. Kontrola wykazała nieprawidłowości, a na placówkę nałożona została kara w wysokości niemal 300 tys. zł.

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NFZ o omijaniu kolejek w UCK WUM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego twierdzi, że kontrola została przeprowadzona z pominięciem istotnych dowodów. W swoich tłumaczeniach placówka podkreśla, że uchybienia, które wykrył NFZ, mają głównie charakter formalny, organizacyjny lub techniczny.

Tymczasem NFZ uważa, że placówka odnosi się jedynie do części ustaleń kontroli. Pomija natomiast główną nieprawidłowość, która przesądziła o całej ocenie. Najważniejszym problemem było przyjmowanie przez placówkę części pacjentów z niezachowaniem kolejności, zauważa Fundusz w informacji przekazanej Rynkowi Zdrowia.

„Kluczowe zastrzeżenie NFZ dotyczyło rozbieżności między kolejnością zgłoszeń pacjentów zakwalifikowanych jako przypadki pilne lub stabilne a faktycznie wyznaczanymi terminami przyjęcia” – pisze serwis. Wspomniany problem dotyczył 70 proc. osób wpisanych na listę oczekujących w kontrolowanym okresie, czyli ok. 2300 pacjentów. Jak zauważa Fundusz, „[…] podmiot, wskazując 6600 pacjentów, prawdopodobnie odnosi się do wszystkich pacjentów ujętych w harmonogramie przyjęć, nie uwzględniając listy oczekujących, która jest częścią harmonogramu przyjęć oraz nie uwzględnia okresu objętego kontrolą”

Postępowanie wyjaśniające w sprawie wszczął, jak informuje serwis, Rzecznik Praw Pacjenta.

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