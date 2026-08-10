Rzeczpospolita

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Monolog Kordiana punkowo między oczy

Chcę odwoływać się do wartości, ale forma musi być nowoczesna. Mnie to rajcuje. „Gen wolności” to performans, forma trochę koncertowa, mam nadzieję, że pozwalająca wyjść poza bańkę ludzi zainteresowanych martyrologią – mówi Łukasz Matecki, aktor, twórca spektaklu „Gen wolności. Młodzież w walce z komunizmem”.

Publikacja: 10.08.2026 16:05

– Tworząc „Gen wolności”, nie miałem ambicji, że powinien być wybitny, myślałem o nim raczej jako o

– Tworząc „Gen wolności”, nie miałem ambicji, że powinien być wybitny, myślałem o nim raczej jako o spektaklu potrzebnym – mówi Łukasz Matecki (na zdjęciu podczas jednego ze spektakli).

Foto: materiały prasowe

Piotr Zaremba

Jesteś z zawodu aktorem. Na ile typowym?

Zastrzeliłeś mnie tym pytaniem. Nie, chyba nie mam się za typowego aktora. Choć widzę w sobie takie cechy, chęć grania jest w każdym z aktorów. Nietypowa jest u mnie chyba hierarchia celów. Widziałem u wielu kolegów, jeszcze w szkole, że priorytetem jest dla nich sam udział w widowisku. Bez względu na to, co ze sceny mówią. Ja im tej pasji nawet zazdroszczę. Mnie stanie na scenie nie wystarczy, a bez powodu nawet żenuje. Choć długo trwało, nim to sobie uzmysłowiłem. To mi nawet przeszkadzało. Ale kiedy to sobie uświadomiłem, zacząłem z tego korzystać.

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