We wtorek Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

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Zmiany w finansowaniu badań ponadlimitowych. Dotyczą części pacjentów

Zgodnie z dokumentem współczynniki korygujące 0,5 na badania tomografii komputerowej i badania rezonansu magnetycznego oraz 0,6 na gastroskopię i kolonoskopię, które dotyczą badań wykonanych ponad ich liczbę określoną w kontrakcie, „nie mają zastosowania do badań udzielonych w ramach leczenia onkologicznego prowadzonego w oparciu o kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz w ramach prowadzenia monitorowania po zakończonym leczeniu onkologicznym (follow-up onkologiczny)”.

Projektowane przepisy będą miały zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 kwietnia 2026 r. Wtedy weszło w życie zarządzenie prezesa NFZ wprowadzające stawkę degresywną.

Projekt został przedstawiony do konsultacji publicznych, których termin upływa w południe 16 czerwca 2026 r.

Decyzję podjęło Ministerstwa Zdrowia. To efekt monitorowania dostępności świadczeń

We wtorek resort zdrowia poinformował w komunikacie, że „Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o zniesieniu stawki degresywnej dla pacjentów z rozpoznaniem nowotworu – zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu, w okresie obserwacji onkologicznej”. Wskazano, że decyzja jest efektem prowadzonego przez ministerstwo monitorowania dostępności świadczeń i czasu oczekiwania na badania, a także prac podjętych w ramach powołanego przez ministerstwo Zespołu ds. wypracowania rekomendacji związanych z poprawą jakości i dostępności badań w diagnostyce obrazowej.

Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 60 proc. za gastroskopię i kolonoskopię, a 50 proc. za rezonans magnetyczny i tomografię komputerową wykonane ponad limit określony w kontrakcie od początku drugiego kwartału.