Aż 911 przypadków zgłoszeń sytuacji, w których mogło dojść do sprzedania wyrobów tytoniowych lub nikotynowych dzieciom i młodzieży w 2025 roku. Według programu STOP18!, liczba ta jest 2,5 razy większa niż w 2024 roku, kiedy to takich zgłoszeń zarejestrowano zaledwie 368. W komunikacie wydanym przez STOP18! przeczytać możemy o lawinowym wzroście takich przypadków.

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STOP18! ostrzega: wzrost przypadków sprzedaży wyrobów nikotynowych dzieciom

Jak czytamy w komunikacie, program STOP18! to „najdłużej funkcjonująca w Polsce inicjatywa zrzeszająca firmy, organizacje i instytucje, które angażują się w odpowiedzialną sprzedaż wyrobów nikotynowych i tytoniowych wyłącznie osobom pełnoletnim oraz w działania na rzecz zapobiegania sprzedaży takich wyrobów dzieciom i młodzieży”. Program działa od 1998 roku i monitoruje skalę zjawiska, jakim jest naruszanie przepisów o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych i nikotynowych osobom poniżej 18 roku życia.

Najwięcej sygnałów o łamaniu tych przepisów w 2025 roku spłynęło do programu z Mazowsza (122), Małopolski (95) i ze Śląska (93). Zgłoszenia te są regularnie i na bieżąco przekazywane właściwym organom.

„To właśnie pracownicy handlu stoją na pierwszej linii ochrony dzieci i młodzieży przed dostępem do wyrobów tytoniowych i nikotynowych. Mówimy o ponad 1,2 mln osób zatrudnionych w polskim handlu detalicznym, które każdego dnia podejmują decyzje mające realny wpływ na przestrzeganie prawa. Dlatego tak ważne jest wyposażanie ich w nowoczesne narzędzia i szkolenia, które pomagają skutecznie weryfikować wiek klientów i eliminować niepożądane zachowania” – ocenia Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu, jednego z partnerów wspierających Program STOP18!

Dzięki inicjatywie oznakowania o treści „STOP18! Nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim” pojawiły się w setkach tysięcy sklepów w całym kraju.