Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Environment International”, przeprowadzone zostało przez Barceloński Instytut Zdrowia Globalnego (ISGlobal).

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Naukowcy zbadali wpływ wysokich temperatur we wczesnym okresie życia na strukturę mózgu

Autorzy badania podkreślają, że okres ciąży i pierwsze lata życia mają szczególne znaczenie dla rozwoju mózgu, ponieważ w tym czasie organ ten szybko się rozwija i jest wyjątkowo wrażliwy na czynniki środowiskowe. Do tej pory natomiast brakowało badań dotyczących wpływu upałów na jego strukturę.

– Chcieliśmy zbadać, czy narażenie na wysokie lub niskie temperatury od momentu poczęcia do 8,5 roku życia wiąże się ze zmianami w rozwoju mózgu w późnym dzieciństwie i okresie dojrzewania, a także określić okresy, w których mózg jest najbardziej podatny na te zmiany – wyjaśniła Laura Granés, jedna z autorek badania cytowana w komunikacie ISGlobal.

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Hiszpańscy naukowcy zbadali 3251 dzieci

Naukowcy wykorzystali dane 3251 dzieci z Holandii urodzonych w latach 2002-2006 i uczestniczących w badaniu „Generation R”. Wykorzystali model klimatyczny o wysokiej rozdzielczości, który dostarczał cotygodniowe szacunki temperatury zewnętrznej w okresie ciąży, a także miesięczne szacunki tej temperatury w okresie od urodzenia do 8,5 roku życia w miejscu zamieszkania każdego uczestnika. Następnie przeanalizowali wyniki badań MRI mózgu wszystkich uczestników wykonane w momencie, gdy mieli oni najpierw ok. 10, a później ok. 14 lat.

Dzięki zebranym danym badacze mogli zmierzyć, jak wraz z upływem czasu zmieniała się objętość 11 struktur mózgu. Ponadto pozwoliło im to zbadać, czy zmiany te były związane z wcześniejszą ekspozycją na ciepło lub zimno.

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Narażenie na upał w najwcześniejszych etapach życia może mieć długotrwały wpływ na rozwój mózgu

Okazało się, że spośród wszystkich badanych obszarów mózgu jedynie wzgórze wykazało stały związek z ekspozycją na wysokie temperatury we wczesnym okresie życia. Struktura ta pełni rolę głównego ośrodka przekaźnikowego mózgu. Przetwarza i przekazuje informacje sensoryczne i motoryczne do kory mózgowej.

Obszar ten rozwija się na bardzo wczesnym etapie ciąży, a jego rozwój przebiega według ściśle określonego harmonogramu. W związku z tym, zdaniem naukowców, wzgórze może być szczególnie wrażliwe na warunki zewnętrzne. Ponadto bogate ukrwienie tej struktury w okresie płodowym może czynić ją bardziej podatną na zmiany wywołane wysoką temperaturą, które wpływają na łożysko lub przepływ krwi do płodu.

Badacze wskazali krytyczny okres dla rozwoju mózgu

Badacze odkryli, że wzgórze w mózgu wykazywało wyjątkowy okres podatności na upały w okresie ciąży i pierwszych pięciu miesięcy życia. Ekspozycja na wyższą temperaturę w tym czasie wiązała się z wolniejszym wzrostem wzgórza w okresie od 9. do 15. roku życia. Podobnych zależności badacze nie stwierdzili natomiast w przypadku innych struktur mózgowych oraz przy narażeniu na niskie temperatury.

Naukowcy odkryli również, że wolniejszy wzrost wzgórza wiązał się z większą liczbą zewnętrznych problemów behawioralnych w okresie dojrzewania, w tym z zachowaniami agresywnymi i łamaniem zasad. Nie stwierdzili jednak związku z funkcjonowaniem poznawczym.

Autorzy badania podkreślają, że uzyskane przez nich wyniki – w kontekście zachodzących zmian klimatycznych – podkreślają znaczenie ochrony kobiet w ciąży i niemowląt przed wysokimi temperaturami.

– Kolejne badania powinny sprawdzić, czy narażenie na wysokie temperatury we wczesnym okresie życia przyczynia się do zaburzeń neurorozwojowych oraz czy zaburzenia rozwoju wzgórza mogą pomóc w wyjaśnieniu tych powiązań – zauważyła Esmée Essers, jedna z autorek badania.