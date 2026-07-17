Naukowcy zbadali wpływ upału na rozwój mózgu dzieci
Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Environment International”, przeprowadzone zostało przez Barceloński Instytut Zdrowia Globalnego (ISGlobal).
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Autorzy badania podkreślają, że okres ciąży i pierwsze lata życia mają szczególne znaczenie dla rozwoju mózgu, ponieważ w tym czasie organ ten szybko się rozwija i jest wyjątkowo wrażliwy na czynniki środowiskowe. Do tej pory natomiast brakowało badań dotyczących wpływu upałów na jego strukturę.
– Chcieliśmy zbadać, czy narażenie na wysokie lub niskie temperatury od momentu poczęcia do 8,5 roku życia wiąże się ze zmianami w rozwoju mózgu w późnym dzieciństwie i okresie dojrzewania, a także określić okresy, w których mózg jest najbardziej podatny na te zmiany – wyjaśniła Laura Granés, jedna z autorek badania cytowana w komunikacie ISGlobal.
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Naukowcy wykorzystali dane 3251 dzieci z Holandii urodzonych w latach 2002-2006 i uczestniczących w badaniu „Generation R”. Wykorzystali model klimatyczny o wysokiej rozdzielczości, który dostarczał cotygodniowe szacunki temperatury zewnętrznej w okresie ciąży, a także miesięczne szacunki tej temperatury w okresie od urodzenia do 8,5 roku życia w miejscu zamieszkania każdego uczestnika. Następnie przeanalizowali wyniki badań MRI mózgu wszystkich uczestników wykonane w momencie, gdy mieli oni najpierw ok. 10, a później ok. 14 lat.
Dzięki zebranym danym badacze mogli zmierzyć, jak wraz z upływem czasu zmieniała się objętość 11 struktur mózgu. Ponadto pozwoliło im to zbadać, czy zmiany te były związane z wcześniejszą ekspozycją na ciepło lub zimno.
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Okazało się, że spośród wszystkich badanych obszarów mózgu jedynie wzgórze wykazało stały związek z ekspozycją na wysokie temperatury we wczesnym okresie życia. Struktura ta pełni rolę głównego ośrodka przekaźnikowego mózgu. Przetwarza i przekazuje informacje sensoryczne i motoryczne do kory mózgowej.
Obszar ten rozwija się na bardzo wczesnym etapie ciąży, a jego rozwój przebiega według ściśle określonego harmonogramu. W związku z tym, zdaniem naukowców, wzgórze może być szczególnie wrażliwe na warunki zewnętrzne. Ponadto bogate ukrwienie tej struktury w okresie płodowym może czynić ją bardziej podatną na zmiany wywołane wysoką temperaturą, które wpływają na łożysko lub przepływ krwi do płodu.
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Badacze odkryli, że wzgórze w mózgu wykazywało wyjątkowy okres podatności na upały w okresie ciąży i pierwszych pięciu miesięcy życia. Ekspozycja na wyższą temperaturę w tym czasie wiązała się z wolniejszym wzrostem wzgórza w okresie od 9. do 15. roku życia. Podobnych zależności badacze nie stwierdzili natomiast w przypadku innych struktur mózgowych oraz przy narażeniu na niskie temperatury.
Naukowcy odkryli również, że wolniejszy wzrost wzgórza wiązał się z większą liczbą zewnętrznych problemów behawioralnych w okresie dojrzewania, w tym z zachowaniami agresywnymi i łamaniem zasad. Nie stwierdzili jednak związku z funkcjonowaniem poznawczym.
Autorzy badania podkreślają, że uzyskane przez nich wyniki – w kontekście zachodzących zmian klimatycznych – podkreślają znaczenie ochrony kobiet w ciąży i niemowląt przed wysokimi temperaturami.
– Kolejne badania powinny sprawdzić, czy narażenie na wysokie temperatury we wczesnym okresie życia przyczynia się do zaburzeń neurorozwojowych oraz czy zaburzenia rozwoju wzgórza mogą pomóc w wyjaśnieniu tych powiązań – zauważyła Esmée Essers, jedna z autorek badania.
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