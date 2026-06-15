Naukowcy przeanalizowali łącznie 73 badania, w tym 48 badań kontrolowanych i 25 badań prospektywnych, które miały na celu zbadanie wpływu diety na sprawność poznawczą i wyniki w nauce u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 19 lat.

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Badacze zastosowali podejście uwzględniające przebieg całego życia

Aby odzwierciedlić przebieg rozwoju mózgu w czasie, w swoim przeglądzie naukowcy wykorzystali badania podłużne (longitudinalne) analizujące powiązania między dietą we wczesnym okresie życia, a późniejszymi wynikami w nauce i zdolnościami poznawczymi. Takie podejście, uwzględniające przebieg całego życia, opiera się na założeniu, że późniejsze zdolności wynikają z wcześniejszych etapów rozwoju. To z kolei pozwoliło zespołowi zbadać, w jaki sposób żywienie we wczesnym dzieciństwie może wpływać na efekty widoczne wiele lat później.

Naukowcy przeanalizowali długoterminowe dane dotyczące szerokiego zakresu składników odżywczych i elementów diety, w tym żelaza, jodu, choliny, witaminy D, polifenoli, kwasów tłuszczowych, zbóż oraz interwencji opartych na wielu składnikach odżywczych.

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Jaki jest wpływ diety w pierwszych latach życia na rozwój dziecka?

Obszerny przegląd badań wykazał, że niezdrowe nawyki żywieniowe we wczesnych latach życia, zwłaszcza w okresie niemowlęcym, mogą mieć długotrwały wpływ na poziom inteligencji w okresie dojrzewania.

– Najwyraźniej rzuca się w oczy fakt, że podstawy zdrowia poznawczego wydają się być kładzione bardzo wcześnie. Uboższa dieta w pierwszych latach życia wiązała się z niższą inteligencją wiele lat później, w okresie dojrzewania, nawet po uwzględnieniu wielu innych czynników – zauważyła profesor Hayley Young, główna autorka badania, cytowana w komunikacie Uniwersytetu w Swansea.

Konieczne są dalsze badania nad wpływem diety na rozwój mózgu. Naukowcy wyjaśniają jakie

Jednocześnie naukowcy podkreślają konieczność dalszych badań, w tym takich skupiających się na okresie dojrzewania.

– W okresie dojrzewania sytuacja jest bardziej zróżnicowana: niektóre interwencje wydają się obiecujące, ale dowody są dalekie od jednoznacznych. Właśnie dlatego potrzebujemy lepiej zaprojektowanych badań, abyśmy mogli ustalić, czy okres dojrzewania jest rzeczywiście drugą szansą na wsparcie rozwijającego się mózgu poprzez odżywianie, zamiast po prostu zakładać, że tak jest – podkreśliła Hayley Young.

Naukowcy zauważają, że dalsze badania są konieczne, aby ustalić, czy okres dojrzewania stanowi wyjątkową okazję do wspierania rozwoju poznawczego poprzez interwencje żywieniowe. W związku z tym zaproponowali siedem wytycznych dla przyszłych badań: