Badanie opublikowane w czasopiśmie „Stroke” 13 maja wykazało, że osoby mieszkające na obszarach o wyższym zanieczyszczeniu powietrza uzyskały gorsze wyniki w testach pamięci, rozumienia i szybkości myślenia. Odkrycie to dotyczyło również miejsc, w których zanieczyszczenie powietrza jest uznawane za niskie według standardów międzynarodowych.

Naukowcy zbadali wpływ zanieczyszczonego powietrza na pracę mózgu

Naukowcy, jak sami podkreślają, swoje badanie przeprowadzili w Kanadzie, a więc w kraju o jednym z najniższych średnich poziomów zanieczyszczenia powietrza na świecie. Przebadali 6 878 osób w średnim wieku (średnia wieku 57,6 lat) z pięciu kanadyjskich prowincji. Chcieli sprawdzić, czy długotrwała ekspozycja na powszechnie występujące zanieczyszczenia powietrza ma wpływ na zdolność myślenia i zapamiętywania.

W tym celu porównali poziom narażenia uczestników badania na zanieczyszczenia powietrza na przestrzeni kilku lat z wynikami, jakie osiągnęły one w testach poznawczych. Wzięli pod uwagę dwa zanieczyszczenia – pył zawieszony PM2,5 oraz dwutlenek azotu.

Codzienne oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa na gorszą pracę mózgu

Wyniki badania sugerują, że drobne cząstki pochodzące z ruchu ulicznego, przemysłu i dymu pożarów lasów są powiązane z pogorszeniem funkcji poznawczych – pamięci, rozumienia i szybkości myślenia.

– Powietrze w Kanadzie często określa się jako czyste, ale wyniki naszych badań wskazują, że nawet niski poziom zanieczyszczenia powietrza wiąże się z pogorszeniem zdrowia mózgu. To zmiany, które mogą zachodzić w sposób niezauważalny, na długo przed pojawieniem się jakichkolwiek widocznych objawów – powiedziała główna autorka badania, Sandi Azab, cytowana w komunikacie McMaster University.

Ponadto badacze wykazali, że wyższy poziom zanieczyszczenia związanego z ruchem drogowym wiązał się z niewielkimi, ale widocznymi oznakami uszkodzeń mózgu widocznymi w obrazach MRI, szczególnie u kobiet. Zależności te utrzymywały się nawet po uwzględnieniu czynników ryzyka dla zdrowia serca, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i otyłość, co sugeruje, że zanieczyszczenie powietrza może bezpośrednio wpływać na mózg.

Konieczne dalsze badania nad wpływem zanieczyszczonego powietrza na mózg

Badanie nie dowodzi, co podkreślają jego autorzy, że zanieczyszczenie powietrza powoduje demencję. Jest jednak kolejnym dowodem na to, że jakość powietrza może wpływać na związane z wiekiem zmiany w zakresie pamięci lub funkcji poznawczych.

Jednocześnie, zdaniem naukowców, konieczne są dalsze, długoterminowe badania. Dzięki nim będzie można lepiej zrozumieć, w jaki sposób – w dłuższej perspektywie – stałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza może wpływać na pogorszenie funkcji poznawczych. Dalsze badania mogą też pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy poprawa jakości powietrza może pomóc chronić zdrowie mózgu.