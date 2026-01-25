Z tego artykułu dowiesz się: Na jakie choroby może wpływać długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza?

Jakie są potencjalne skutki zdrowotne chorób neuronu ruchowego?

Co sugerują wyniki badań nad związkiem pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a stwardnieniem zanikowym bocznym?

Choroby neuronu ruchowego (MND) należą do najpoważniejszych schorzeń neurodegeneracyjnych. Jak donoszą autorzy artykułu, najczęstszą ich postacią jest stwardnienie zanikowe boczne (ALS), które odpowiada za 85–90 proc. wszystkich przypadków. Prowadzi ono do stopniowej degeneracji górnych i dolnych neuronów ruchowych, czego konsekwencją jest narastające osłabienie mięśni, paraliż, a w końcowym etapie niewydolność oddechowa. Mimo intensywnych badań przyczyny choroby w większości przypadków pozostają nieznane. Coraz więcej uwagi poświęca się jednak czynnikom środowiskowym, w tym długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza. Właśnie tej kwestii postanowili przyjrzeć się naukowcy z Karolinska Institutet w Szwecji. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie JAMA Neurology.

Zanieczyszczenie powietrza jako potencjalny czynnik ryzyka stwardnienia zanikowego bocznego

Jak donoszą autorzy artykułu, w skali globalnej ALS występuje w 4–6 przypadkach na 100 tysięcy osób. Przebieg kliniczny choroby jest bardzo zróżnicowany. Mediana przeżycia od momentu rozpoznania mieści się w przedziale od 20 do 48 miesięcy, jednak 10–20 proc. pacjentów przeżywa ponad dekadę. Tak duże zróżnicowanie przebiegu sugeruje, że poza czynnikami genetycznymi istotną rolę mogą odgrywać również czynniki środowiskowe.

Zanieczyszczenie powietrza stanowi mieszaninę zanieczyszczeń gazowych, takich jak dwutlenek azotu, oraz pyłów zawieszonych o różnej średnicy aerodynamicznej, w tym PM2,5, PM10 i frakcji pośredniej PM2,5–10. Istnieje coraz więcej dowodów potwierdzających, że ekspozycja na te zanieczyszczenia wiąże się z negatywnymi skutkami zdrowotnymi, obejmującymi także układ nerwowy. Mogą one powodować neurozapalenie, wywoływać stres oksydacyjny oraz zaburzenia funkcjonowania bariery krew–mózg.