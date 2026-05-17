Testosteron należy do grupy hormonów zwanych androgenami. Chociaż występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, to u tych ostatnich jest zazwyczaj obecny w znacznie wyższych stężeniach. Hormon ten odgrywa ważną rolę w rozwoju męskich narządów rozrodczych przed urodzeniem i w okresie dojrzewania. Jego poziom zmienia się naturalnie w zależności od wieku, pory dnia, stanu zdrowia, snu, poziomu stresu, zawartości tkanki tłuszczowej oraz przyjmowania niektórych leków.

Czy poziom testosteronu wpływa na skłonność do ryzyka?

Mężczyźni, jak się powszechnie uważa, wykazują średnio większą skłonność do podejmowania ryzyka niż kobiety. Aby wyjaśnić tę różnicę, naukowcy proponowali do tej pory różne hipotezy. Według jednej z najpopularniejszych, rozbieżność ta wynika z odmiennych poziomów testosteronu.

Według innej, zwanej „hipotezą podwójnego hormonu”, wpływ testosteronu na zachowanie zależy w rzeczywistości od współwystępującego poziomu kortyzolu, głównego hormonu stresu w organizmie.

Włoscy badacze szukali związku między poziomem testosteronu a skłonnością do podejmowania ryzyka

Włoscy naukowcy postanowili przeprowadzić metaanalizę mającą na celu syntezę dotychczasowych wyników badań, w celu wyjaśnienia związku między poziomem testosteronu a skłonnością do podejmowania ryzyka.

W tym celu przeszukali naukowe bazy danych – Google Scholar, PubMed i Scopus – używając jako haseł wyszukiwania terminów „poszukiwanie ryzyka”, „stosunek do ryzyka” oraz „unikanie ryzyka”. Poszukiwali badań przeprowadzonych na ludziach i starali się uwzględnić zarówno badania skupiające się wyłącznie na testosteronie, jak i te weryfikujące „hipotezę podwójnego hormonu”. Ostatecznie w swojej metaanalizie uwzględnili 52 badania z udziałem 17 340 uczestników. W analizowanych badaniach na różne sposoby mierzono zarówno skłonność do ryzyka, jak i poziom testosteronu.

Analiza przeprowadzona przez włoskich naukowców nie potwierdziła jednoznacznie związku między poziomem testosteronu a skłonnością do podejmowania ryzyka

Kiedy badacze zestawili wszystkie dane, okazało się, że ogólny związek między poziomem testosteronu a podejmowaniem ryzyka we wszystkich 52 badaniach był praktycznie zerowy. Oznacza to, że wysoki lub niski poziom testosteronu nie pozwalał wiarygodnie przewidzieć, czy dana osoba podejmie ryzyko.

„Ogólnie rzecz biorąc, wyniki badań podważają pogląd, że testosteron stanowi ogólną podstawę hormonalną ludzkich preferencji dotyczących ryzyka” – stwierdzili autorzy analizy, których cytuje serwis PsyPost.org.

Chociaż ogólny wynik był zerowy, to dane przedstawione w poszczególnych badaniach były bardzo zróżnicowane. W niektórych badaniach odnotowano zależność dodatnią (wyższy poziom testosteronu – większa skłonność do ryzyka), podczas gdy w innych stwierdzono zależność ujemną (wyższy poziom testosteronu – mniejsza skłonność do ryzyka).

Dlaczego wyniki były tak zróżnicowane? Dzięki dalszym analizom okazało się, że ogromny wpływ na wyniki miała metoda pomiaru.

Warto podkreślić jeszcze, że brak związku między poziomem testosteronu a podejmowaniem ryzyka nie zależał od płci. Oznacza to, że zależność ta (lub jej brak) nie różniła się u mężczyzn i kobiet.

Wyniki przeprowadzonej metaanalizy – jak podkreślają naukowcy – przyczyniają się do pogłębienia wiedzy naukowej na temat wpływu testosteronu na zachowanie. Sugerują, że czynniki społeczne i psychologiczne odgrywają prawdopodobnie znacznie większą rolę w podejmowaniu ryzyka niż pojedyncze hormony.

Wyniki swojego badania włoscy naukowcy opublikowali w czasopiśmie naukowym „Neuroscience and Biobehavioral Reviews”.