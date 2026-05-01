Najnowsze badanie organizacji Health Foundation pokazuje gwałtowny spadek przewidywanej długości życia w zdrowiu, czyli czasu, w którym Brytyjczycy żyją nie cierpiąc na choroby i nie doświadczając niepełnosprawności.

Kryzys zdrowia Brytyjczyków. Wielka Brytania „cofa się” na tle innych krajów

Z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii cieszą się dobrym zdrowiem znacznie krócej niż jeszcze 10 lat temu, co budzi poważne obawy ekspertów.

Jak informuje dziennik „The Guardian”, think tank Health Foundation twierdzi, że Wielka Brytania „cofa się” pod względem stanu zdrowia swoich obywateli w porównaniu z większością innych bogatych krajów.

Klasyfikacja państw pod względem oczekiwanej długości życia w zdrowiu 1. Japonia

2. Islandia

3. Luksemburg

4. Norwegia

5. Szwajcaria

6. Szwecja

7. Hiszpania

8. Australia

9. Włochy

10. Francja

11. Dania

12. Nowa Zelandia

13. Holandia

14. Finlandia

15. Austria

16. Belgia

17. Kanada

18. Portugalia

19. Niemcy

20. Wielka Brytania

21. USA

Autorzy badań twierdzą, że stan zdrowia brytyjskiej populacji w ostatnich latach pogarsza się, podczas gdy w innych krajach, takich jak Japonia, Norwegia czy Hiszpania obserwuje się stałą poprawę. Najnowsza analiza oczekiwanej długości życia w zdrowiu w 21 krajach, przeprowadzona przez Health Foundation pokazuje, że w 20 krajach wskaźnik ten wzrósł średnio o cztery dziesiąte roku, tymczasem przewidywana długość życia w zdrowiu dla mężczyzn w Wielkiej Brytanii spadła z 62,9 lat w okresie 2012–2014 do 60,7 lat w latach 2022–2024. W przypadku kobiet wskaźnik ten spadł z 63,7 do 60,9 lat.

Według danych brytyjskiego urzędu statystycznego Office for National Statistics (ONS), część życia, którą mężczyźni w Wielkiej Brytanii spędzają w dobrym zdrowiu zmniejszyła się z 79 do 77 proc., podczas gdy u kobiet – z 77 do 73 proc.

Przekłada się to na sytuację, w której w ponad 90 proc. regionów Wielkiej Brytanii ludzie zaczynają chorować przed osiągnięciem wieku emerytalnego, który wynosi w tym kraju 66 lat.

Dlaczego Brytyjczycy zaczęli tracić zdrowie? Eksperci wyjaśniają

– Te odkrycia ujawniają bolesną prawdę – pod względem zdrowia Wielka Brytania cofa się – powiedziała dr Jennifer Dixon, dyrektor generalna Health Foundation. –Kontrolki na desce rozdzielczej świecą na czerwono. Jesteśmy najbardziej otyłym krajem w Europie Zachodniej, problemy ze zdrowiem psychicznym wzrosły do bezprecedensowego poziomu, a więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej żyje z przewlekłymi schorzeniami – ocenia ekspertka.

Otyłość Foto: PAP

Organizacja wskazuje, że otyłość – prowadząca do większej liczby przypadków cukrzycy, chorób serca, udarów i nowotworów – oraz wysoka liczba zgonów, do których przyczyniają się m.in. używki pomagają wyjaśnić utratę przez Brytyjczyków dwóch lat życia wolnego od chorób.

Według autorów, kluczowym czynnikiem jest również pogarszające się subiektywne poczucie zdrowia obywateli oraz głębokie nierówności zdrowotne między bogatymi a biednymi. Badacze podkreślają, że za spadek długości życia w zdrowiu nie odpowiada ani COVID-19, ani ogólna długość życia (ten wskaźnik pozostaje stabilny).

„Wskazuje to, że pogorszenie sytuacji w Wielkiej Brytanii nie jest nieuniknione, ale odzwierciedla czynniki specyficzne dla tego kraju” – podsumowano w analizie.

Przewidywaną długość życia w zdrowiu oblicza się na podstawie współczynników śmiertelności i ankiet dotyczących stanu zdrowia wypełnianych przez obywateli. Wielka Brytania była jednym z pięciu krajów, w których długość życia w zdrowiu spadła. Zajęła 20. miejsce wśród 21 krajów (Polski w tym zestawieniu nie było) i spadła tym samym z 14. miejsca. Niżej uplasowały się jedynie Stany Zjednoczone.

W odpowiedzi na te dane Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (DHSC) w Wielkiej Brytanii określił sytuację „hańbą”. Pomóc w rozwiązaniu problemu ma m.in. ustawa o tytoniu i e-papierosach, która zaostrza prawo antynikotynowe w kraju oraz zakaz reklamowania w telewizji niezdrowego jedzenia przed godziną 21.