Już wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie do zbierania deszczówki
Budżet programu – jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” – wynosi 173 mln zł, a środki pochodzą z funduszy europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027.
Program skierowany jest do osób fizycznych (grantobiorców) będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony – stale lub czasowo – na cele mieszkalne. Osoby te będą mogły ubiegać się o dopłaty wynoszące 90 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, przy czym maksymalnie będą mogły otrzymać do 8 000 zł.
Jak zaznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), umowa z grantobiorcą będzie jednocześnie rozliczeniem inwestycji, co oznacza, że program obejmie jedynie inwestycje zakończone. W ramach dofinansowania będzie można ubiegać się o zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych od 1 lipca 2024 r. Niemożliwe będzie jednak uzyskanie dopłaty na przedsięwzięcie (lub jego elementy), które było już finansowane ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW (np. z programu Moja Woda).
Nabory wniosków do programu dla mieszkańców poszczególnych województw prowadzić będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Czytaj więcej
W 2026 r. obowiązek instalacji czujników dymu i czadu obejmie kolejne grupy lokali. W części z nich przepisy obowiązują już od stycznia, w następny...
Celem programu, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jest wsparcie inwestycji zwiększających retencję wody przy budynkach jednorodzinnych oraz pomoc w ochronie lokalnych zasobów wodnych. Tym samym dofinansowanie przeznaczone jest dla tych rozwiązań, które:
W ramach programu NFOŚiGW Mikroretencja grantobiorcy będą mogli otrzymać dotację na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:
„Instalacje powinny gwarantować zbieranie wody z powierzchni nieprzepuszczalnej oraz wykorzystywać wodę w taki sposób, by nie było konieczności jej odprowadzania poza teren nieruchomości, w tym do kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). Instalacje muszą być trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i retencji przyrodniczej, w tym nawadniania przydomowych ogrodów (z wyłączeniem działalności gospodarczej i rolniczej)” – informuje w specjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Czytaj więcej
Wiata samochodowa wielu właścicielom nieruchomości wydaje się prostszą i tańszą alternatywą dla garażu. Okazuje się jednak, że formalności związane...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas