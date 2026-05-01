Przeżywają obecnie swój szczyt popularności. Wdzierają się na listy bestsellerów, stają się sprzedażowymi hitami, wypełzają z każdego rogu księgarń, czają się na podstronach internetowych sklepów. A my się z tego cieszymy, bo słupki czytelnictwa pną się w górę. O czym mowa? O kiepskich książkach.

Dlaczego zaakceptowaliśmy czytanie dla samego czytania? Czemu kiepska książka jest w naszych oczach więcej warta niż dobry film? Z jakich względów poświęcamy wszystkie siły na obronę tytułów, które wcale na to nie zasługują? Dlaczego mierzi nas podział na książki dobre i złe? By odpowiedzieć na te pytania, prześledziłam literackie debaty i dyskusje w mediach społecznościowych, zajrzałam do tekstów o czytelnictwie i słuchałam książkowych podcastów. I wyłowiłam z nich siedem powodów, dla których akceptujemy kiepskie książki