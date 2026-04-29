Wiem, że to głupie pisać o Donaldzie Trumpie w dzień po jednej z najpiękniejszych akcji w polskim internecie. Po fenomenie, który pokazał, że media społecznościowe mogą wykreować coś więcej niż tylko próżność, celebrytyzm i kulturową patologię. Jeszcze kilka dni temu nie miałem pojęcia, kim jest youtuber Łatwogang, kim Bedoes 2115, kim chora na białaczkę Maja Mecan. Nie słyszałem też o Fundacji Cancer Fighters. Może to i moja wina, ale myślę, że chodzi raczej o bańki, w których ja żyję osobno, a oni osobno. W świecie baniek łatwo się mijać. Wyjście poza bańkę jest trudne. A jednak im się udało.