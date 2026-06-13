Prof. Andrzej Olaś
Prof. Olaś oficjalnie opuszcza dwa zespoły problemowe działające w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości: do spraw prawa cywilnego procesowego oraz do spraw nowej kodyfikacji postępowania cywilnego. Rezygnację złożył w piątek.
„Ostatnie wydarzenia – w szczególności zatrzymanie, a następnie aresztowanie na trzy miesiące dziennikarza śledczego Pana Leszka Kraskowskiego w okolicznościach pogłębiających moje poważne wątpliwości i obawy co do stanu praworządności w Rzeczypospolitej oraz obranego przez władze kursu – przesądziły o realizacji zamiaru, z którym nosiłem się od dłuższego czasu” - czytamy na profilu krakowskiego prawnika w serwisie Linkedin.
Czytaj więcej
Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Piasecznie zatrzymany został dziennikarz Leszek Kraskowski. Trzy dni później, 9 czerwca Sąd Rejonowy w Piasecz...
Jak wyjaśnia mec. Olaś, chodzi nie tylko o sprawę dziennikarza, ale także „niedopuszczalny sposób potraktowania przez ministra Waldemara Żurka oraz władze Sądu Okręgowego w Warszawie sędziego Dariusza Łubowskiego" oraz zmiany w regulaminie sądów powszechnych dokonane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 29 września 2025 r. Zdaniem wykładowcy UJ, są one „rażąco sprzeczne z prawem”, naruszają Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz osłabiają gwarancje prawa do bezstronnego i niezależnego sądu. , Mec. Olaś przypomina, że dokonano ich „pomimo głosów uzasadnionej krytyki”.
Czytaj więcej
Jeżeli ktoś uważa, że w stosunku do niego w sądzie podejmowane są czynności o charakterze mobbingu, może wystąpić z odpowiednim wnioskiem w celu pr...
Adwokat wyjaśnia, że nie akceptuje tego stanu rzeczy, a to nie pozwala mu dłużej uczestniczyć w pracach jakichkolwiek ciał afiliowanych przy obecnym Ministrze Sprawiedliwości bez poczucia „głębokiego wewnętrznego dysonansu”.
Czytaj więcej
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do zarzutów dotyczących możliwości manipulacji składami sędziowskimi, jakie pojawiły się po wpr...
„Pozostaję jednak czynny naukowo i zawodowo – w przekonaniu, że właśnie w obecnym czasie głos – odmienny niż z kręgów zbliżonych do obecnej władzy - środowiska prawniczego jest szczególnie potrzebny dla obrony istotnych dla mnie wartości i zasad. By nie stały się wyłącznie pustym – wyzutym z wszelkiej treści – frazesem” - czytamy w oświadczeniu mec. Andrzeja Olasia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas