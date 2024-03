Komisje będą prowadzić prace analityczne i koncepcyjne dotyczących projektów aktów prawnych w zakresie dziedziny prawa im powierzonych, w szczególności kodeksów.

Zalety i obawy

Znani prawnicy różnie reagują na tę inicjatywę.

-Komisja Kodyfikacyjna złożona z wybitnych ekspertów jest potrzebna, bo nie budzi wątpliwości konieczność poważnych zmian w prawie cywilnym i karnym, ale czy musi być tworzona odrębna komisja prawa rodzinnego, to też przecież cywilistyka - wskazuje prof. Maciej Gutowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, adwokat.

Z kolei prof. Michał Romanowski, członek byłej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego uważa Komisja ds. Ustroju Sądownictwa i Prokuratury jest wręcz konieczna w związku z przywracaniem praworządności w sądownictwie i prokuraturze.

Sceptycznie patrzy na Komisje kodyfikacyjne prof. Aneta Łazarska, sędzia warszawskiego SO: w jej ocenie :te dodatkowe byty nie usprawnia procesu legislacyjnego a wydłużą go na lata. Jeżeli już maja być, to najwyżej dwie i winny skupić się na najpilniejszych wycinkowych korektach prawa.

Tradycyjnie komisje kodyfikacyjne, jak zresztą sama ich nazwa wskazuje, skupić się mają nad przygotowaniem projektów kodeksów w pierwszej kolejności cywilnego i karnego, a także szeregiem bieżących ustaw.