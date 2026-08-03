Struktura przypominająca plaster miodu była już wcześniej obserwowana przez badaczy na Marsie, ale nigdy dotąd nie natrafiono na zjawisko o tak gigantycznej skali.

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„Plaster miodu” na Marsie. Łazik Curiosity odkrył bezkresne „morze wielokątów”

Wielokątne spękania powierzchni Marsa są niewielkie, liczą od 4 do 8 centymetrów. Panoramę 360 stopni łazik zarejestrował 19 i 20 czerwca, podczas 4930. i 4931. marsjańskiego dnia misji, tuż po rozpoczęciu wspinaczki w górę doliny Valle Grande. Jak relacjonuje NASA, charakterystyczne kształty są rozsiane we wszystkich kierunkach tak daleko, jak wzrok sięga. Formacje te owijają się nawet wokół zboczy pobliskiej, mierzącej 6 metrów wysokości formacji skalnej o przydomku „Miraflores”, która na szczycie ma grubą czapę piasku.

„Przez oczy Curiosity widzieliśmy wiele fascynujących krajobrazów, ale to morze wielokątów zaparło nam dech w piersiach” – przyznał Ashwin Vasavada, naukowiec projektowy misji z Laboratorium Napędu Odrzutowego (JPL) NASA w południowej Kalifornii.

Jak powstały marsjańskie wielokąty? Naukowcy próbują rozwikłać zagadkę

Pochodzenie niezwykłych struktur wciąż pozostaje zagadką, choć naukowcy biorą pod uwagę kilka scenariuszy. W przeszłości podobne formacje na Marsie uznawano za dawne szczeliny błotne. Obecnie eksperci wskazują, że za powstanie tak rozległej tekstury mogły odpowiadać złożone procesy. Wśród nich wymieniane są m.in.:

Cykliczne zmiany temperatur (na przemian ciepło i zimno),

Procesy kompresji, które mogły wyciskać wodę z osadów w czasie, gdy powierzchnia była pogrzebana pod kolejnymi warstwami.

Badacze przystąpili już do szczegółowych pomiarów kształtów oraz składu chemicznego formacji. Mają nadzieję, że zebrane dane pozwolą rozwikłać zagadkę ich genezy.

14 lat odkryć łazika Curiosity. Dostarczył wiele bezcennych danych

Nowo odkryte „morze wielokątów” to kolejna już niespodzianka, na jaką łazik natrafił w trakcie swojej trwającej od 14 lat misji – Curiosity wylądował na Czerwonej Planecie 5 sierpnia 2012 r.

Przez ponad dekadę pojazd dostarczył naukowcom bezcennych danych. Oprócz tajemniczych struktur geologicznych, takich jak kryształki siarki czy lśniące meteoryty, łazik dokonał kluczowych odkryć dotyczących dawnego środowiska Marsa. Najważniejszym z nich były ślady świadczące o tym, że w przeszłości planeta dysponowała wodą, odpowiednim składem chemicznym oraz substancjami odżywczymi zdolnymi do wspierania życia mikrobiologicznego.