Eksplozja bomby atomowej nad Hiroszimą 6 sierpnia 1945 r. na zawsze zmieniła bieg historii, zostawiając po sobie niewyobrażalne zniszczenia. Jak się okazuje, wybuch doprowadził również do powstania nieznanego wcześniej stopu metali. Najnowsze odkrycie naukowców zostało opublikowane na łamach czasopisma Science Advances.

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Miejskie budynki przemienione w pył i mikroskopijne kropelki

Bomba atomowa eksplodowała w powietrzu na wysokości około 600 metrów nad miastem, uwalniając energię rzędu 15 kiloton trotylu. Powstała wówczas kula ognia osiągnęła ekstremalną temperaturę przekraczającą 7000 stopni Celsjusza.

W tak piekielnych warunkach tony materiałów budowlanych, metali i szkła tworzących budynki i infrastrukturę miasta w połączeniu z glebą i wodą dosłownie wyparowały. W miarę jak kula ognia rozszerzała się, a następnie schładzała, część tej mieszaniny skondensowała się w mikroskopijne, szkliste kropelki, które opadły w okolicach Zatoki Hiroszima.

Naukowcy nazywają te cząstki „hiroszimitami”. Choć o ich istnieniu w piaskach plaży wiedziano już wcześniej dzięki badaniom z 2019 r., dopiero teraz udało się zajrzeć w ich głąb z niespotykaną dotąd dokładnością.

Tajemnicze ziarna z nieznanym wcześniej stopem

Najnowsze odkrycie naukowców opisuje portal ZME Science. Zespół pod kierunkiem krystalografa, prof. Luki Bindiego z Uniwersytetu we Florencji, wziął pod lupę 34 próbki hiroszimitów. W jednej ze szklistych kul (sferul) odkryto śladowe ilości drobinek metalu. Naukowcy wyodrębnili ręcznie za pomocą cienkich igieł cztery ziarna, z których każde miało zaledwie około 10 mikrometrów średnicy. Dla porównania, ludzka krwinka czerwona jest od nich nieco szersza.

Podczas gdy trzy ziarna okazały się relatywnie zwykłymi stopami żelaza i chromu, czwarte zaskoczyło badaczy. Mapowanie chemiczne wykazało obecność wcześniej nieznanego, bogatego w krzem stopu. Struktura ta została utworzona z żelaza, chromu, niklu, manganu, molibdenu, krzemu oraz aluminium – pierwiastków pochodzących bezpośrednio ze zniszczonych domów i miejskiej infrastruktury.

Atomowy kataklizm zamrożony w czasie

Odkrycie to dopisuje nowy rozdział do badań nad skutkami wybuchów jądrowych. Przez zaledwie kilka sekund katastrofalny impuls termiczny wymieszał pospolite substancje w temperaturach niemożliwych do osiągnięcia w normalnych ziemskich warunkach. Następnie spadek temperatury nastąpił tak błyskawicznie, że atomy zostały zamknięte w niezwykle złożonej, uporządkowanej strukturze krystalicznej. Taki ich układ nie był do tej pory dokumentowany w żadnym naturalnym ani sztucznym stopie metali na Ziemi.