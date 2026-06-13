W sobotę ulicami Warszawy po raz 25. przejdzie Parada Równości. Jej uczestnicy domagają się m.in. równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w dyskusji publicznej.

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Premier Tusk o statusie osoby najbliższej: Mam nadzieję, że prezydent złoży podpis pod tą ustawą

Szef rządu zapytany w sobotę w Łomży (Podlaskie), czy społeczność LGBT nadal może liczyć na przychylność rządzącej koalicji odpowiedział, że „równość w Polsce, to nie jest tylko kwestia Marszu Równości”.

- W sposób ostrożny, wyważony i odpowiedzialny staraliśmy się doprowadzić do finału prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. Teraz czeka ona na podpis prezydenta - powiedział premier. - Mam nadzieję, że prezydent złoży podpis pod tą ustawą - dodał.

Tusk powiedział, że ustawa powinna dać ludziom poczucie, że „wszyscy są traktowani w sposób równy przez państwo, przez prawo”. - Dotyczy to także tego, aby pary partnerskie mogły korzystać z pomocy i opieki państwa – wskazał.

Przyznał, że „to nie jest wszystko”, ale jak zaznaczył „to są ważne kroki i dobrze byłoby ten etap mieć za sobą”.

Szef rządu o odmowie transkrypcji: Ludzie nie są przywiązani do urzędów, mogą zgłaszać się w innych miejscowościach

Premier dopytywany, jakie kroki rząd zamierza podjąć wobec gmin, które będą odmawiać transkrypcji aktów małżeństw parom LGBT, zadeklarował, że „żadnej wojny z gminami nie będzie”.

- Musimy spokojnie przyzwyczaić się, że nadszedł czas, aby osoby o różnych poglądach, różnych stylach życia, różnych preferencjach seksualnych, czuły się w Polsce - każda bez wyjątku - pełnoprawnym obywatelem i człowiekiem szanowanym - powiedział Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że procedury w kwestii transkrypcji są jasne. - Decyzje urzędników mogą być zaskarżane przez zainteresowanych. Ludzie nie są też przywiązani do urzędów, gdzie mieszkają i można zgłaszać się do urzędu w innych miejscowościach - wskazał.

- Będę chciał wszystkich namawiać, żeby nie robić z tego wojny domowej - oświadczył premier. Dodał, że „chodzi o to, żeby ludzie, którzy mają inny sposób życia nie czuli się wyobcowani, żeby nie utrudniać codzienności, która i tak nie jest najłatwiejsza”.

Zgodnie z opublikowanym 22 maja br. w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji ws. wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego obowiązywać mają różne formy aktu małżeństwa, uzależnione od tego, kto zawarł związek, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.

Dzięki temu w polskim urzędzie stanu cywilnego będzie można bez wyroku sądu dokonać transkrypcji wpisu zawartego za granicą małżeństwa par jednopłciowych.

Nowe wzory dotyczą też formularzy wydawanych przez urzędy odpisów — zupełnego lub skróconego — aktu małżeństwa oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby. Zgodnie z założeniami rozporządzenie wejdzie w życie trzy miesiące po publikacji w Dzienniku Ustaw, a więc pod koniec sierpnia.