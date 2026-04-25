Grupa Lufthansa „zoptymalizowała” ofertę lotów, kasując część połączeń z powodu skokowego wzrostu cen paliwa lotniczego po wybuchu wojny z Iranem. Kolejne linie idą jej śladem. Inną drogę wybrała hiszpańska Volotea, która postanowiła, zamiast likwidować połączenia, zażądać od klientów dopłaty do już sprzedanych biletów.

Podróżni mają różne możliwości. Wiele zależy od tego, czy organizują swój wyjazd indywidualnie, czy też kupili imprezę turystyczną, np. przelot i zakwaterowanie u touroperatora lub sprzedającego jego ofertę agenta.

– W przypadku zorganizowanych wyjazdów i zakupu w pakiecie zakwaterowania i przelotu, obowiązki organizatora oraz prawa klientów reguluje ustawa o imprezach turystycznych. Zgodnie z nią touroperator może zmienić cenę, w tym wypadku podnieść, o ile spełni łącznie cztery warunki – tłumaczy radca prawny, Bartosz Kempa, prowadzący serwis Zmarnowanyurlop.pl.

Po pierwsze, jeśli zawarł taką możliwość w umowie z klientem. Po drugie, powiadomił swojego klienta, na piśmie, o podniesieniu ceny i zrozumiale wyjaśnił przyczynę, wskazując sposób obliczenia nowej ceny – przy czym na piśmie oznaczać może, że zrobi to mailem, SMS-em, itp. Po trzecie, podwyżka nie przekracza 8 proc. ceny, jaką klient zapłacił za imprezę. Wreszcie, po czwarte, do rozpoczęcia imprezy nie pozostało mniej niż 20 dni.

– Z tego wniosek, że osoby, które wykupiły wyjazdy na majówkę i nie dostały takiego komunikatu od touroperatora, nie muszą się dziś martwić o to, że ich koszt wzrośnie. Organizator wyjazdu nie może teraz już tego zrobić. W przypadku imprez, do których rozpoczęcia pozostało więcej niż 20 dni, przy spełnieniu warunku dopuszczenia podwyżki w umowie oraz pisemnego, prawidłowego zawiadomienia, organizator może, i to bez naszej zgody, podnieść cenę, ale maksymalnie o 8 proc. – podsumowuje mec. Kempa.

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Ekspert wyjaśnia, że jeśli skala podwyżki jest większa, to wówczas touroperator ma obowiązek powiadomić o tym klienta pisemnie przed rozpoczęciem imprezy oraz poinformować go, że ma on prawo bezkosztowo odstąpić od umowy i otrzymać zwrot ceny wakacji, którą zapłacił. Klient ma także prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

– Organizatorzy często o tym milczą, a przecież wymuszone sytuacją zerwanie umowy może oznaczać, że klient spędzi urlop w domu – mówi mec. Kempa i zwraca uwagę, że ustawa o imprezach turystycznych mówi nie tylko o warunkowym prawie organizatora do podniesienia ceny.

Jeżeli touroperator chce skorzystać z takiego uprawnienia, musi wpisać do umowy także prawo klienta do żądania obniżki ceny w przypadku, gdy paliwa stanieją po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Dlaczego to jest ważne? Bo jeśli właśnie kupiliśmy wyjazd na wakacje planowane w sierpniu i dziś ceny paliwa lotniczego są już stosunkowo wysokie, a np. za miesiąc sytuacja się uspokoi i cena paliwa spadnie, to te przepisy dają nam prawo do wystąpienia do touroperatora o obniżkę ceny naszych wakacji.

– Skorzystanie z tego narzędzia byłoby bardzo ciekawym doświadczeniem dla klientów touroperatorów nazywanych popularnie biurami podróży – zauważa prawnik.

Majówka na własną rękę

A co z osobami, które samodzielnie zakupiły bilety lotnicze i indywidualnie organizują swój wyjazd?

– Co do zasady niedopuszczalne jest podnoszenie ceny biletu po jego zakupie, niezależnie od tego, czy został nabyty bezpośrednio u przewoźnika, czy za pośrednictwem pośrednika. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem nr 1008/2008 cena biletu musi być ostateczna i znana w momencie rezerwacji. Powinna obejmować wszystkie nieuniknione i możliwe do przewidzenia elementy. W praktyce oznacza to, że przewoźnik nie może później jednostronnie doliczać kosztów, nawet jeśli wynikają one ze wzrostu cen paliwa – twierdzi adwokat Piotr Gad, przewodniczący sekcji prawa lotniczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Tego zdania jest również Karolina Olszewska, senior associate w kancelarii Gessel.

– Nawet taka okoliczność, jak szybujące ceny paliwa, nie uzasadnia podniesienia ceny biletu po jego zakupie. Klient zapłacił, czym wypełnił swoje zobowiązanie i druga strona, czyli przewoźnik musi zrobić to samo, czyli wykonać usługę. Uważam, że nawet jeśli jego umowa z klientem zawiera możliwość podniesienia ceny, na przykład poprzez posłużenie się w regulaminie klauzulą modyfikacyjną, to taki ruch byłby ryzykowny i mógłby być uznany za naruszenie interesów konsumenta, pomijając rozważania, czy takie postanowienia regulaminu są dozwolone czy nie – przekonuje ekspertka.

9,7 mln

Polaków wyjechało w 2025 r. na wakacje z biurem podróży

77,9 proc.

wybierających zorganizowane wakacje wyjechało w 2025 r. za granicę

Karolina Olszewska przypomina, że UOKiK nie patrzy przychylnym okiem na klauzule modyfikacyjne, czyli wprowadzające do umowy elementy, które mogą się zmienić w umowach na czas nieoznaczony, a cóż dopiero w przypadku umowy, którą należy traktować, jakby była zawarta na czas oznaczony.

– Prezes UOKiK w zasadzie wyklucza możliwość stosowania takich postanowień w tego typu umowach. Rozumiem przewoźników i to, że sytuacja na rynku paliwowym jest dla nich ogromnym ciosem, ale inne podejście, dopuszczające podniesienie cen, byłoby krzywdzące dla konsumentów. Myślę, że linie mają tego świadomość i dlatego wolą odwołać z wyprzedzeniem lot, niż podnieść cenę – ocenia Karolina Olszewska.

Jeżeli przewoźnik zdecyduje się odwołać lot, to ręce wiążą mu przepisy rozporządzenia unijnego 261/2004, ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

– W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo wyboru pomiędzy zwrotem pełnego kosztu biletu (w terminie siedmiu dni), a zmianą planu podróży, tj. zapewnieniem lotu alternatywnego do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym lub w późniejszym, dogodnym dla pasażera, terminie – wyjaśnia mec. Piotr Gad.

Jeżeli odwołanie lotu nastąpi na mniej niż 14 dni przed planowanym wylotem, pasażerowi może przysługiwać zryczałtowane odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy, chyba że przewoźnik zaoferował odpowiednie połączenie alternatywne pozwalające dotrzeć do celu z niewielkim opóźnieniem.

– Niezależnie od tego, przewoźnik pozostaje zobowiązany do zapewnienia pasażerom opieki w okresie oczekiwania na lot alternatywny – w szczególności posiłków, napojów, a w razie potrzeby również zakwaterowania i transportu między lotniskiem a hotelem. Jak podkreślił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-12/11, obowiązek ten ma charakter bezwzględny i nie wygasa nawet w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności – dodaje mec. Gad.