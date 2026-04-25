Olechowski był politykiem i ekonomistą.

W latach 1978-1982 pełnił funkcję kierownika Zakładu Analiz i Prognoz w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. W 1987 r. został doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a rok później objął stanowisko dyrektora Biura ds. Współpracy z Bankiem Światowym.



W latach 1991-1992 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w 1992 ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, w latach 1993-1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka.

Andrzej Olechowski był też liderem Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, współzałożycielem Platformy Obywatelskiej wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem. Startował w wyborach prezydenckich w 2000 i 2010 r.

Olechowski wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Teologii Katolickiej oraz Collegium Civitas. Jest autorem publikacji z zakresu gospodarki i polityki zagranicznej.

„Odszedł jeden z »trzech tenorów« Platformy Obywatelskiej”

Śmierć Andrzeja Olechowskiego skomentował na platformie X m.in. premier Donald Tusk. „Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z »trzech tenorów« Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju” - napisał.

– Zawsze będę go kojarzył z historią powstania Platformy Obywatelskiej. Dla mnie był więcej niż współtwórcą, był taką „dobrą duszą” i miał bardzo dobry wpływ na pierwsze dni, tygodnie i miesiące, na cały pomysł ideowy PO, na odświeżenie polityki polskiej – tak na antenie TVN skomentował informację o śmierci Andrzeja Olechowskiego polityk KO Grzegorz Schetyna. W odpowiedzi na pytanie o prywatne wspomnienie o Andrzeju Olechowskim, Schetyna powiedział, że Olechowski był „miły, sympatyczny, ale również wymagający intelektualnie”. - Był bardzo twardy w sensie pilnowania zasad i swoich przekonań. Świetny interlokutor, poszukujący porozumienia, ale zasadniczy w kwestiach programowych. Na pewno ogromnie będzie nam go brakowało – dodał.

