Rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj, w odpowiedzi na pytania dziennikarzy portalu „Europejska Prawda”, podkreślił, że według strony ukraińskiej całkowicie nieakceptowalne jest używanie ukraińskiego pochodzenia wiceministra jako argumentu lub pretekstu do jego atakowania.

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Rzecznik MSZ Ukrainy broni Andrzeja Szeptyckiego

Jak zaznaczył przedstawiciel ukraińskiej dyplomacji, tego typu działania stoją w sprzeczności z podstawowymi wartościami europejskimi.

Jak informuje Polsat News, MSZ Ukrainy zaapelowało jednocześnie do polskich polityków, aby powstrzymali się od krytyki i ataków wymierzonych w wiceministra. Według rzecznika, w Kijowie z niepokojem i wyraźnym niezadowoleniem obserwuje się sytuację, w której Andrzej Szeptycki staje się obiektem krytyki ze względu na swoje ukraińskie korzenie.

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Tychyj ponownie zaznaczył, że strona ukraińska uważa za niedopuszczalne wykorzystywanie pochodzenia narodowego jako narzędzia ataku. Jednocześnie podziękował polskim politykom, w tym marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu oraz wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu, za ich wsparcie i obronę prawa do wyrażania własnych poglądów.

Na koniec przedstawiciel MSZ Ukrainy zaapelował do polskiej klasy politycznej o unikanie działań, które – jego zdaniem – kłócą się z fundamentalnymi standardami europejskimi w zakresie praw człowieka i praw obywatelskich.

Wiceminister Andrzej Szeptycki o działalności UPA

Krytyka wobec Andrzeja Szeptyckiego wynika z jego wypowiedzi w TOK FM. W rozmowie z prowadzącym Jackiem Żakowskim polityk Polski 2050 był pytany o napięcia w relacjach polsko-ukraińskich i o to, co może być źródłem nieporozumień między oboma krajami.

Szeptycki wskazał m.in. na historyczne i mentalne uwarunkowania, mówiąc o pewnym „kolonialnym” lub „postkolonialnym” sposobie myślenia. Odniósł się do metafory „Robinsona i Piętaszka”, sugerując, że przez lata w Polsce mogło funkcjonować przekonanie o wyższości względem Ukrainy, wynikające z lepszej sytuacji po 1989 r.

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W jego ocenie takie schematy myślowe mogły utrwalać stereotypy typu „polskie pany, ukraińskie czy ruskie chamy”, co – jak stwierdził – wywołuje z kolei silne reakcje po stronie ukraińskiej, która odpowiada w sposób emocjonalny, czasem bardziej zdecydowany, niż byłoby to konieczne.

W dalszej części rozmowy dziennikarz poruszył temat OUN-UPA i Rzezi Wołyńskiej, pytając, dlaczego wydarzenia te są wciąż tak trudne do jednoznacznego rozliczenia w ukraińskiej pamięci historycznej.

Szeptycki zwrócił uwagę, że UPA była formacją walczącą o niepodległość Ukrainy, przede wszystkim przeciwko Związkowi Radzieckiemu, choć – jak zaznaczył – jej działalność ma również bardzo trudny i bolesny wymiar związany z wydarzeniami na Wołyniu.

Porównał członków UPA do „ukraińskich żołnierzy niezłomnych”, nawiązując do polskiego określenia podziemia antykomunistycznego. Podkreślił też, że była to walka prowadzona w ekstremalnie trudnych warunkach i przez długi czas.