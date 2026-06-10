Polski prezydent otrzymał od Donalda Trumpa zaproszenie i przygotowuje się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych.

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Trump zaprosił Nawrockiego na urodziny. Weźmie udział w gali UFC?

PAP podawał wcześniej nieoficjalnie – powołując się na źródła w Pałacu Prezydenckim – że wylot Nawrockiego zaplanowano na niedzielę oraz że wizyta prezydenta w USA nie będzie miała oficjalnego charakteru. Teraz informacje te potwierdził Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

„Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250” – potwierdził Przydacz. „W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych” – dodał.



Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zaznaczył także, że „Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej”.



Anonimowe źródło w Białym Domu przekazało wcześniej RMF FM, że Donald Trump poparł Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej oraz że prezydenci mają doskonałe relacje – nie powinno więc dziwić, że polski prezydent może pojawić się na uroczystości wśród gości.

RMF FM podaje, że w niedzielę Nawrocki ma również wziąć udział w Mszy Świętej w polskim kościele w Silver Spring w stanie Maryland, niedaleko Waszyngtonu.

Radosław Sikorski ironicznie o wizycie Nawrockiego w USA

Do wizyty Nawrockiego w USA odniósł się w mediach społecznościowych szef MSZ.

„Trzymam kciuki, aby prezydent Karol Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Radosława Sikorskiego w serwisie X.

„Przywieźć panu coś z Waszyngtonu?” – zapytał w odpowiedzi na wpis Sikorskiego Marcin Przydacz.

Gala UFC w Białym Domu. Wielkie wydarzenie w dniu urodzin Donalda Trumpa

Gala UFC ma odbyć się w Białym Domu już 14 czerwca. Data ta nie jest przypadkowa – tego dnia w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Flagi, a jednocześnie przypadają 80. urodziny Donalda Trumpa. Impreza przedstawiana jest przez amerykańskiego przywódcę – prywatnie fana UFC – jako część patriotycznej celebracji związanej z obchodami 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Pomysł organizacji gali miał wyjść od samego Trumpa, co przyznał wcześniej szef UFC, Dana White. Wydarzenie ma odbyć się pod nazwą UFC Freedom 250 i łączyć sportowy charakter gali mieszanych sztuk walki z oprawą nawiązującą do amerykańskiej symboliki państwowej.

Na potrzeby wydarzenia na południowym trawniku Białego Domu ustawiono ogromną stalową konstrukcję, która ma około 28 metrów wysokości i waży około 544 ton. Nazywa się ją „The Law”, czyli „Szpon”. Fox News podaje, że dzięki takiemu rozwiązaniu „budynek Białego Domu ma pozostać widoczny w tle”. Arena postawiona na terenie Białego Domu ma zmieścić zaś kilka tysięcy osób.

W gali ma uczestniczyć ok. 4300 wojskowych. Wydarzenie wzbudza także duże zainteresowanie wśród wpływowych osób w Waszyngtonie – o miejsca na widowni mają zabiegać darczyńcy, lobbyści oraz członkowie Kongresu, co pokazuje, że impreza traktowana jest nie tylko jako wydarzenie sportowe, ale również jako prestiżowe spotkanie towarzysko-polityczne.

Choć na wydarzenie nie da się kupić biletów, około 85 tys. osób będzie mogło je oglądać bezpłatnie na ekranach ustawionych w pobliżu Białego Domu.