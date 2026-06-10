Władze w Ankarze twierdzą, że Izrael stanowi jedną z głównych przeszkód dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Kraj ten zawiesił również handel z Izraelem i apeluje o podjęcie wobec niego działań prawnych na arenie międzynarodowej.

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Erdoğan zarzuca Izraelowi podstępne działania

„Ataki (premiera Izraela Benjamina) Netanjahu i jego nowe plany mordowania w Libanie i Syrii doprowadziły sytuację do punktu, w którym zagraża ona również Turcji” – powiedział Erdoğan podczas wystąpienia przed parlamentarzystami rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) w parlamencie. Podkreślił jednocześnie, że bezpieczeństwo Ankary jest ściśle powiązane z bezpieczeństwem tych dwóch państw.

Erdoğan zarzucił również Izraelowi prowadzenie „podstępnych działań” mających na celu destabilizację państw afrykańskich oraz regionu Morza Śródziemnego. Według niego działania te podsycają „ogień niezgody” na podzielonym etnicznie Cyprze.

„Te małe podmioty, których ambicje znacznie przewyższają ich rzeczywistą wielkość, wsiadły na pokład izraelskiego statku intryg, przyjęły rolę syjonistycznych podwykonawców i realizują mrzonki we wschodniej części Morza Śródziemnego” – mówił Erdoğan.

„Nikt nie powinien gonić za przygodami… Chcę, aby wszyscy wiedzieli, że jeśli prawa Turcji i Turków cypryjskich zostaną naruszone we wschodniej części Morza Śródziemnego, nasza odpowiedź będzie bardzo jasna i bardzo zdecydowana” – dodał.

Turcja oskarża Izrael o prowokacje

Turcja, sąsiad Iranu, oskarżyła wcześniej Izrael o prowokacje w kontekście eskalacji napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Erdoğan wezwał również mocarstwa światowe do zajęcia bardziej jednoznacznego stanowiska wobec Izraela, twierdząc, że jego działania są wzmacniane przez „milczenie społeczności międzynarodowej”.

„Przywrócenie Izraela do granic praworządności stało się wspólnym obowiązkiem nie tylko niektórych państw, lecz całej ludzkości” – podsumował.