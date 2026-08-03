To kolejna decyzja kadrowa w ramach szerokiej przebudowy ukraińskich władz, która wywołała krytykę części opinii publicznej.

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Zełenski poinformował w poniedziałek, że Umerow obejmie stanowisko szefa ukraińskiego wywiadu zagranicznego. Prezydent podkreślił, że nowy szef służby nadal będzie odpowiadał za działania dyplomatyczne mające doprowadzić do zakończenia wojny z Rosją.

Umerow odgrywał kluczową rolę w ukraińskim zespole negocjacyjnym podczas rozmów pokojowych, które jak dotąd nie przyniosły przełomu. Odpowiadał także za rozmowy dotyczące współpracy w zakresie technologii dronowych i przekazywania ukraińskich doświadczeń wojennych sojusznikom.

Na stanowisku sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zastąpi go były minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko.

Kolejne zmiany na szczytach władzy

Nominacja Umerowa jest kolejnym etapem przetasowań w ukraińskich władzach rozpoczętych w lipcu. W ramach szerokiej rekonstrukcji Zełenski odwołał m.in. ministra obrony Mychajła Fedorowa, a następnie – pod presją opinii publicznej – dokonał zmian na stanowisku najwyższego dowódcy armii, zastępując Ołeksandra Syrskiego Mychajłem Drapatym.

Dymisja Fedorowa, który był zwolennikiem intensywnego rozwoju wojny technologicznej i wykorzystania dronów na polu walki, wywołała falę krytyki. Część jego zwolenników wyszła na ulice, domagając się przywrócenia go na stanowisko.

Decyzje personalne prezydenta Ukrainy spotkały się z zarzutami, że Zełenski powierza najważniejsze funkcje w państwie wąskiej grupie swoich współpracowników. Krytycy wskazują również na brak jasnego uzasadnienia kolejnych zmian.

Kijów przygotowuje się na trudną zimę

Zełenski przekonuje, że reorganizacja administracji ma poprawić skuteczność państwa przed kolejnym trudnym okresem zimowym. Według władz Ukraina musi przygotować się na spodziewane rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną.

Rustem Umerow pełnił funkcję ministra obrony Ukrainy w latach 2023–2025. Wcześniej był zaangażowany w negocjacje dotyczące wymiany jeńców, kwestii humanitarnych oraz kontaktów z partnerami zagranicznymi. Jako szef wywiadu ma teraz odpowiadać za działania jednej z kluczowych instytucji bezpieczeństwa państwa, pozostając jednocześnie twarzą ukraińskich rozmów dyplomatycznych.