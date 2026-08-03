- Dziś prezydent Karol Nawrocki wydał trzy postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski - poinformował Kotecki. Przekazał, że pierwszy przypadek dotyczy darowania kary pozbawienia wolności. Osoba, która została objęta prawem łaski - mówił - popełniła przestępstwo z art. 212 par. 2 Kodeksu karnego, czyli zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania.

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Nie ujawniono kogo objęło prezydenckie prawo łaski z 3 sierpnia. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na konferencji prasowej powiedział, że zgodnie z utartą praktyką, Kancelaria Prezydenta nie informuje, kogo dotyczą ułaskawienia.

Mówiąc o motywach pierwszego ułaskawienia, prezydencki minister wskazał na względy humanitarne, w tym podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z tym stan zdrowia, ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności, incydentalny charakter czynu a także ponadprzeciętnymi zasługami m.in. na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Ułaskawienie to dotyczy Adama Borowskiego, co potwierdził mec. Krzysztof A. Wąsowski. Borowski, działacz opozycji demokratycznej i szef warszawskiego klubu „Gazety Polskiej”, w 2006 r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. W styczniu br. został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha. W marcu sąd uznał, że może odbywać karę więzienia. Jeszcze w lutym prezydent Karol Nawrocki informował, że rozważa ułaskawienie Adama Borowskiego.

Nawrocki darował karę zakazu wstępu na imprezy masowe. To prawo łaski dla „Starucha”

W drugim przypadku - mówił Kotecki - postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte na żądanie prezydenta, a prawo łaski zastosowano przez darowanie środka karnego - zakazu wstępu na imprezy masowe, i zarządzono zatarcie skazania.

Osoba ta, jak przekazał Kotecki, była skazana z art. 54. ust 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, czyli przebywanie w czasie trwania masowej imprezy sportowej w miejscu innym niż wskazane na bilecie wstępu. Wśród motywów ułaskawienia, zaznaczył prezydencki minister, były m.in. pozytywna opinia środowiskowa i incydentalny charakter czynu.

Opis czynu i orzeczonej wobec osoby ułaskawionej kary wskazywał na Piotra Staruchowicza ps. Staruch - nieformalnego szefa najzagorzalszych kibiców Legii Warszawa. Sąd w Lublinie skazał go we wrześniu 2025 r. za „przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności” w czasie meczu z Motorem Lublin w marcu 2025 r. Za ten czyn „Staruch” dostał dwuletni zakaz stadionowy.

Wieczorem w kanale Zero mecenas Krzysztof Wąsowski potwierdził, że faktycznie chodzi o jego klienta Piotra „Starucha” Staruchowicza.

Trzecie prawo łaski jest na wniosek PG Waldemara Żurka

W trzecim przypadku, mówił Kotecki, doszło do rozpoznania dwóch wniosków Prokuratora Generalnego, a pozytywne opinie w sprawie wydał zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji. Jak dodał, prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat, z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego. Osoba ta została skazana za zabójstwo z rozbojem i rozbój.

Wiadomo już, że chodzi o Piotra Pytla, skazanego w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego nie popełnił. Potwierdził to jego adwokat Paweł Matyja w rozmowie z TVN24. Pytel odbył blisko 22 lata kary więzienia. Na wolność wyszedł 22 czerwca 2026 r., gdy prokurator generalny Waldemar Żurek zarządził mu przerwę w obywaniu kary do czasu zakończenia procedury w sprawie jego ułaskawienia.

Czytaj więcej Prawo karne Niemiecki sąd skazał go na dożywocie. Żurek chce ułaskawienia Polak, skazany na dożywocie za morderstwo, do którego przyznał się inny mężczyzna, po 20 latach opuścił zakład karny - nie oznacza to jednak uniewi...

Mateusz Kotecki przekazał, że dotąd prezydent Nawrocki zastosował prawo łaski wobec siedmiu osób, a odmówił zastosowania go wobec pięciu osób.