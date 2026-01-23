Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego opozycjoniści PRL zwrócili się do ministra sprawiedliwości w sprawie Adama Borowskiego?

Jakie były okoliczności skazania Adama Borowskiego za wypowiedź o Romanie Giertychu?

Jakie argumenty przytaczają sygnatariusze listu w obronie prawa do wolności słowa?

Co postulują dawni opozycjoniści w kontekście artykułu 212 kodeksu karnego?

Kto jest Adam Borowski i jakie były jego działania w okresie PRL oraz później?

Przypomnijmy, że w styczniu br. Adam Borowski został prawomocnie skazany za krytyczne opinie o pośle Koalicji Obywatelskiej Romanie Giertychu. Adwokat oskarżył byłego opozycjonistę o zniesławienie (art. 212 kodeksu karnego) w związku z jego wypowiedzią na antenie Telewizji Republika na temat afery Polnordu. Borowski stwierdził, że Giertych jest adwokatem, który „współpracuje z przestępcami”. „Przecież ta cała afera bez udziału pana Giertycha, który zapewniał nie tylko taką tarczę prawną, ale tutaj dawał swoich znajomych, godził się na to, żeby jego znajomi byli tymi słupami”– mówił Adam Borowski.

Sąd skazał Borowskiego na sześć miesięcy pozbawienia wolności, ale zawiesił karę i zobowiązał Borowskiego do przeproszenia Giertycha. Borowski zapowiedział, że nie zamierza tego robić. W tej sytuacji sąd wszczął procedurę odwieszenia kary więzienia. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że rozważa ułaskawienie Adama Borowskiego w ramach „pierwszego pakietu ułaskawień”.

Opozycjoniści PRL bronią wolności słowa. Piszą o pochopnym umorzeniu śledztwa ws. Romana Giertycha

„My niżej podpisani uważamy, że Adam Borowski wypowiadając się w TV Republika na temat afery Polnordu miał prawo do wyrażenia swojej opinii również o Romanie Giertychu – osobie publicznej i byłym funkcjonariuszu Państwa. Co więcej, my również uważamy, że śledztwo w sprawie roli jaką w aferze Polnordu odgrywał Roman Giertych zostało umorzone zbyt pochopnie. Pamiętamy jego trzyletni pobyt poza granicami kraju i nieobecność nawet podczas kampanii wyborczej do Sejmu w obawie przed prokuraturą” - brzmi oświadczenie podpisane m.in. przez Władysława Frasyniuka, Czesława Bieleckiego, Zbigniewa Bujak, Marka Goliszewskiego (pełna lista pod artykułem).