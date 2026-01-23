Aktualizacja: 23.01.2026 22:50 Publikacja: 23.01.2026 21:34
Adam Borowski
Foto: PAP/Albert Zawada
Przypomnijmy, że w styczniu br. Adam Borowski został prawomocnie skazany za krytyczne opinie o pośle Koalicji Obywatelskiej Romanie Giertychu. Adwokat oskarżył byłego opozycjonistę o zniesławienie (art. 212 kodeksu karnego) w związku z jego wypowiedzią na antenie Telewizji Republika na temat afery Polnordu. Borowski stwierdził, że Giertych jest adwokatem, który „współpracuje z przestępcami”. „Przecież ta cała afera bez udziału pana Giertycha, który zapewniał nie tylko taką tarczę prawną, ale tutaj dawał swoich znajomych, godził się na to, żeby jego znajomi byli tymi słupami”– mówił Adam Borowski.
Sąd skazał Borowskiego na sześć miesięcy pozbawienia wolności, ale zawiesił karę i zobowiązał Borowskiego do przeproszenia Giertycha. Borowski zapowiedział, że nie zamierza tego robić. W tej sytuacji sąd wszczął procedurę odwieszenia kary więzienia. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że rozważa ułaskawienie Adama Borowskiego w ramach „pierwszego pakietu ułaskawień”.
Czytaj więcej
PiS miało osiem lat, by usunąć art. 212 z kodeksu karnego, ale dopiero po skazaniu Adama Borowski...
„My niżej podpisani uważamy, że Adam Borowski wypowiadając się w TV Republika na temat afery Polnordu miał prawo do wyrażenia swojej opinii również o Romanie Giertychu – osobie publicznej i byłym funkcjonariuszu Państwa. Co więcej, my również uważamy, że śledztwo w sprawie roli jaką w aferze Polnordu odgrywał Roman Giertych zostało umorzone zbyt pochopnie. Pamiętamy jego trzyletni pobyt poza granicami kraju i nieobecność nawet podczas kampanii wyborczej do Sejmu w obawie przed prokuraturą” - brzmi oświadczenie podpisane m.in. przez Władysława Frasyniuka, Czesława Bieleckiego, Zbigniewa Bujak, Marka Goliszewskiego (pełna lista pod artykułem).
Sygnatariusze listu zwracają uwagę, że wolność wypowiedzi odgrywa kluczową rolę w demokratycznych społeczeństwach i jako taka stanowi prawo podstawowe, zagwarantowane w prawie międzynarodowym i polskim.
„Państwo prawa jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, naszej wolności. My, ludzie “Solidarności” zawsze to powtarzaliśmy. Przez osiem lat obserwowaliśmy odwrót od szacunku dla swobody wypowiedzi czy szacunku dla inaczej myślących. Nigdy nie dawaliśmy zgody na milczenie w sprawach podstawowych praw obywatelskich. Tym bardziej teraz nie zamierzamy milczeć" - napisali dawni opozycjoniści
Zwrócili się do ministra sprawiedliwości, by przyjrzał się sprawie Adama Borowskiego. Ich zdaniem artykuł 212 pozwalający skazać na karę pozbawienia wolności za publiczne wyrażanie swojej opinii co do osób publicznych, powinien zostać usunięty z Kodeksu karnego.
Czytaj więcej
Prokurator Sylwia Chamerska nadzorująca śledztwo, w którym podejrzanym był Roman Giertych, była p...
Jak czytamy notce biograficznej na stronie rynek-ksiazki.pl, Adam Borowski urodził się w 1955 r. w Warszawie. Był działaczem „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”, wydawcą prasy podziemnej. W latach 70. pracował w warszawskich przedsiębiorstwach budowlanych i energetycznych, a od 1979 studiował zaocznie historię na Uniwersytecie Warszawskim, skąd został relegowany po wprowadzeniu stanu wojennego.
Od 1980 roku Borowski angażował się w działalność opozycyjną, kolportując niezależne wydawnictwa i działając w NSZZ "Solidarność", gdzie pełnił funkcje związkowe w swoim zakładzie pracy. Po 13 grudnia 1981 organizował strajk, działał w podziemnych strukturach "Solidarności", a także współorganizował manifestacje oraz akcje upamiętniające ofiary pacyfikacji kopalni "Wujek".
W lipcu 1982 roku został aresztowany, a w maju 1983 roku skazany na karę więzienia, którą po apelacji podwyższono, a następnie obniżono na mocy amnestii. W 1984 wyszedł na wolność warunkowo. W drugiej połowie lat 80. współtworzył i prowadził podziemne oficyny wydawnicze, był związany z Solidarnością Walczącą, a w 1988 został ponownie zatrzymany za przewóz nielegalnych wydawnictw.
W 1989 roku Adam Borowski wraz z Mirosławą Łątkowską założył Oficynę Wydawniczą Volumen, działał w środowiskach prawicowych i niepodległościowych, m.in. w Lidze Republikańskiej i Przymierzu Prawicy. Organizował wystawy historyczne i współtworzył Fundację „Pamiętamy”. Od lat 90. zaangażowany był także w działania na rzecz Czeczenii, pełniąc funkcję honorowego konsula Czeczeńskiej Republiki Iczkerii w Polsce oraz działając na rzecz uchodźców.
W kolejnych latach zasiadał w organizacjach społecznych i patriotycznych, a także próbował swoich sił jako polityk – w 2019 i 2023 roku kandydował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale bez sukcesu. W 2025 roku wszedł do komitetu poparcia Karola Nawrockiego, a po jego zwycięstwie – w grudniu 2025 roku został powołany do Rady ds. Kombatantów przy Prezydencie RP.
1. Władysław Frasyniuk 2. Krzysztof Siemieński 3. Marek Borowik 4. Grzegorz Boguta 5. Witold Sielewicz 6. Bogumił Sielewicz 7. Jarosław Maciej Goliszewski, doa 8. Andrzej Zozula 9. Irena Słodkowska 10. Zbigniew Janas 11. Czesław Bielecki 12. Andrzej Drzycimski 13. Kinga Hałacińska 14. Józef Maria Ruszar 15. Katarzyna Boruń-Jagodzińska 16. Marek Kossakowski 17. Zbigniew Bujak 18. Mateusz Wierzbicki 19. Adam Widmański 20. Andrzej Zieliński 21. Jarosław J. Szczepański 22. Mirosław Odorowski 23. Piotr Szwajcer 24. Paweł Kasprzak 25. Adam Grzesiak
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych narzędzi do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Ministerstwo Fi...
Niedopuszczalna ingerencja, skandaliczne wydarzenia, próba zastraszenia sędziów – tymi słowami Pierwsza prezes S...
Spółdzielnia mieszkaniowa naruszyła RODO instalując kamery w śmietnikach. W tym przypadku jej interes w przestrz...
- Wprowadzamy zasady, które nie są dziś określone: ubiór, który szanuje normy społeczne i bezpieczeństwa - powie...
Przy rozgraniczaniu sąsiednich działek, gdy granica jest sporna stary płot drewniany może być ważniejszy niż gra...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas