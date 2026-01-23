Tak czy inaczej, chorym należy się współczucie, tyle że w czasach, gdy wymienione osoby były u władzy, prokuratura przez rok trzymała w areszcie tymczasowym (początkowo w celi dla niebezpiecznych przestępców) 79-letnią kobietę. Matkę jednego z oskarżonych w aferze reprywatyzacyjnej, ostatecznie uniewinnionego. To był klasyczny areszt wydobywczy i nie miało znaczenia, że staruszka była po operacji związanej z chorobą onkologiczną

Borowski został skazany z art. 212 kodeksu karnego. Odkąd pamiętam, organizacje pozarządowe czy środowiska dziennikarskie domagają się od kolejnych rządów wykreślenia tego przepisu. Takie apele były formułowane również w trakcie trwających osiem lat rządów zjednoczonej prawicy. Dopóki ten przepis będzie widniał w k.k., dopóty jeśli ktoś skazany za zniesławienie (choćby na karę grzywny czy ograniczenia wolności) będzie się zapierał jak Borowski, że wyroku nie wykona, to będzie się to kończyło orzeczeniem kary pozbawienia wolności (zastępczej). Jeśli więc żyjemy w reżimie, to na pewno nie od wczoraj.

Potrzebna debata na temat odpowiedzialności za słowo

Przypadek Borowskiego mógłby stać się kolejnym powodem dla depenalizacji zniesławienia, ale najprawdopodobniej nie będzie, bo prezydent już mówi, że myśli o ułaskawieniu. Po co usuwać przepis, który zawsze może się przydać? Inna sprawa, że potrzebujemy debaty nie tylko w sprawie art. 212 z k.k., ale na temat odpowiedzialności za słowo w ogóle.

Pociąganie do odpowiedzialności na drodze cywilnej, po tym, jak uchwalono tzw. Lex Kaczyński (przepisy, które w przypadku braku przeprosin np. w mediach, pozwalają poprzestać na publikacji ich w… Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz nałożeniu grzywny w wysokości do 15 tys.) jest kpiną. Zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę tempo rozpoznawania takich spraw, które potrafią trwać i dekadę (co tym bardziej czyni ścieżkę karną atrakcyjniejszą). Nie znaczy to oczywiście, że zanim wprowadzono Lex Kaczyński było lepiej.

Przegrana w procesie o naruszenie dóbr osobistych mogła doprowadzić do finansowej katastrofy przegranego, co mogłoby być o wiele bardziej bolesne niż kara ograniczenia wolności czy nawet więzienie. To truizm, ale wolność słowa, choć jest jednym z fundamentów demokracji, nie jest absolutna. I nie ma wolności słowa bez odpowiedzialności za to, co się mówi.