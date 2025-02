Katarzyna Batko-Tołć: Artykuł 212 ma się dobrze

W połowie stycznia pojawił się projekt wdrożenia przepisów zapobiegających pozwom sądowym przeciwko partycypacji publicznej, tak zwanym SLAPP. Projekt wdraża europejską dyrektywę, ale też stanowi ważne wzmocnienie wolności słowa w Polsce. Został przygotowany w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy ministrze sprawiedliwości. Jest też zapewne bliski samemu ministrowi Adamowi Bodnarowi, którego wcześniejsza kariera związana z ochroną praw człowieka rozpoczęła się właśnie na polu wolności słowa.

Reklama

Bez kary więzienia

Dlatego niemile zaskoczyła połowiczność zabezpieczeń przygotowanych przez ministerstwo. Na razie dokładnie poznaliśmy tylko to, co ma zadziać się w prawie cywilnym. Złożenie pozwu związanego z ochroną dóbr osobistych przez jakąś firmę, instytucję czy osobę, który miałby postraszyć krytyków, uwikłać ich w kosztowne procesy i utrzymać w stanie niepewności, będzie teraz dużo trudniejsze. Sąd oceni, czy nie chodzi o zakłócenie debaty publicznej. A co więcej, za takie „zabawy” może grozić spora kara pieniężna.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Ślepe pozwy wyeliminują hejt w sieci? „Kierunek dobry, wykonanie fatalne” Na obydwa poselskie projekty ustaw o tzw. ślepych pozwach, mające zwalczać hejt w internecie spadła taka fala krytyki ze strony ekspertów i przedstawicieli rządu, że praktycznie w tym kształcie nie mają szans na uchwalenie.

Tylko że życie nie znosi próżni. I skoro pozew cywilny zmierzający do wywołania efektu mrożącego – gdyż o to właśnie chodzi w SLAPP – okaże się zbyt trudną lub niemożliwą ścieżką, to działania te zostaną przeprowadzone w inny sposób. Zwłaszcza że wszystko wskazuje na to, iż może zostać pozostawiona furtka w prawie karnym, która przewiduje kary za zniesławienie. Dziś, jeśli zniesławienie dzieje się na mniejszą skalę, karą jest grzywna lub ograniczenie wolności, ale jeśli ma miejsce za pośrednictwem środków masowego przekazu, to grozi nawet więzienie. I choć jest rzadko orzekane, to efekt mrożący może wywoływać samo zagrożenie statusem osoby karanej. Proponowane zmiany mają dotyczyć właśnie usunięcia kary więzienia. Dużo to nie zmieni w obecnej rzeczywistości.

Ktoś powie, że przecież za zniesławienie powinna grozić kara. Że zwłaszcza dziś łatwość pomawiawiania innych osób wymaga pilnej reakcji. Tylko że nie tędy droga. Od wielu lat toczy się debata dotycząca art. 212 kodeksu karnego. Polska wielokrotnie przegrała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka sprawy związane z ograniczeniem wolności słowa właśnie na podstawie tych przepisów.