Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Prof. Jan Kulesza, Uniwersytet Łódzki

Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądała ostateczna redakcja przepisów art. 212 i 213 Kodeksu karnego, które są ze sobą nierozerwanie połączone. Jeśli zostaną one w jakiejś szczątkowej formie, to powstaje pytanie, czy będzie sens dalszego istnienia takiej regulacji. Nie ulega wątpliwości, że zniesławienie nie powinno być zagrożone karą pozbawienia wolności. Jednakże oczekiwałbym wtedy analogicznych zmian we wszystkich przepisach, które ograniczają wolność wypowiedzi. Zwłaszcza że regulacji karnych przewidujących karę pozbawienia wolności, które kolidują z wolnością wypowiedzi, jest sporo. Przykładowo obraza uczuć religijnych (art. 196 k.k.) czy takie relikty jak znieważenie narodu lub Rzeczypospolitej (art. 133 k.k.). Jednak łagodząc odpowiedzialność karną, trzeba usprawnić procedurę cywilną, tak by dochodzenie swoich praw przez osobę pomówioną poprzez pozew o naruszenie dóbr osobistych odbywało się szybko i skutecznie. Z pomocą w ochronie przed pomówieniem może przyjść także implementacja Aktu o usługach cyfrowych i usuwanie zniesławiających treści. W dobie cyfrowej jest to najpraktyczniejsze narzędzie, przy czym ono również wymaga usprawnienia procedury cywilnej, ponieważ żądanie usunięcia treści może się spotkać z odmową.