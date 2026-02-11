Leszek Kieliszewski: Dzień dobry, czy jest już pan przestępcą?

Aktualizacja: 11.02.2026 07:30 Publikacja: 11.02.2026 05:50
Wina ulega inflacji, a legislacja często bywa pochodną tego, co leci na pasku w telewizji.
Foto: Adobe Stock
Obowiązujący od niemal trzydziestu lat kodeks karny jak dotychczas zaliczył 128 nowelizacji. Średnio nieco ponad jedną nowelizację na kwartał, choć trzeba zauważyć, że legislacyjna lokomotywa rozpędzała się powoli, by osiągnąć rekord dziewięciu nowelizacji w ciągu 2017 r. Kierunkiem nowelizacji była w ogólności walka z przestępcami, a w szczególności z takimi typami przestępców, o których akurat zrobiło się głośno na skutek nagłośnienia jakiegoś zdarzenia. Ostatnimi dniami paski telewizyjne donosiły o walce z przestępcami drogowymi.
Kim są ci przestępcy, z którymi wspólnymi siłami walczymy? Na pytanie zadane drugiemu człowiekowi: „kim jesteś?” zazwyczaj pada odpowiedź dotycząca zawodu albo roli społecznej, rzadziej światopoglądu: jestem ojcem, lekarzem, mechanikiem, katolikiem, liberałem itd. Nigdy nie usłyszałem: „jestem przestępcą”. To określenie zostało jakby zarezerwowane do nadawania przez innych – niekiedy na wyrost, a niekiedy bezmyślnie. Mądrości ludowe w stylu „wszyscy politycy kradną”, albo „wszyscy lekarze biorą łapówki” mieszczą się w tych samych rejestrach intelektualnych co określanie każdego podejrzanego, oskarżonego czy nawet skazanego przestępcą.
Określenie przestępca samo w sobie jest stygmatyzujące. W pewien sposób wyrzuca człowieka ze wspólnoty, definiuje go jako nieprzystającego – zasługującego nie na sprawiedliwą karę, ale na odwet. Ta uproszczona narracja, nieznosząca niuansów i niepozostawiająca miejsca na refleksję, stanowi paliwo do rozpędzania pociągu kolejnych nowelizacji coraz bardziej zaostrzających kary za stare przestępstwa oraz wprowadzających nowe.
Uchwalone niedawno przepisy pod sztandarem walki z przestępcami drogowymi obrodzą w rzeszę przynajmniej kilku tysięcy nowych rocznie. Wystarczy, że kierowca przekroczy znacząco prędkość, naruszy inne zasady bezpieczeństwa i przez to narazi człowieka na uszczerbek na zdrowiu, za co może trafić nawet na pięć lat do więzienia. Przenosząc mądrość kodeksową na sytuację życiową: czy jadąc 50 km/h osiedlową uliczką i wymuszając pierwszeństwo na pieszym zbliżającym się do pasów, staję się przestępcą? Co prawda przekroczyłem prędkość tylko o 20 km, ale w tym przypadku to niemal 70 proc. – tak jakbym na autostradzie jechał 240 km/h. Wymuszenie pierwszeństwa na pieszym zbliżającym się do pasów to jedno z najpoważniejszych wykroczeń drogowych, przez co mamy do czynienia z poważnym naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Z kolei człowiek potrącony przez samochód jadący 50 km/h dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Teraz z drugiej strony. Przekroczenie prędkości o 20 km/h nie może zostać uznane za rażące. Użyte sformułowanie „rażący” należy rozumieć jako „uderzający swoją skalą”. Przekroczenie prędkości o 20 km nawet w terenie zabudowanym nikogo raczej skalą nie porazi. Z kolei pieszy, na którym miało być wymuszone pierwszeństwo, dopiero zbliżał się do przejścia dla pieszych, a przejazd samochodu nie spowodował u niego konieczności zatrzymania się czy cofnięcia. Nie może być więc mowy o popełnieniu przestępstwa.
O tym, który sposób postrzegania tego samego zdarzenia zostanie podzielony przez sąd w wyroku, będzie zależało, czy sprawca zyska miano przestępcy czy zostanie uniewinniony. A ponieważ sędziowie mają różne poglądy, to należy się spodziewać, że farciarzom się upiecze, a pechowcom… no cóż…
Ale przestępcą można zostać nie tylko drogowym. Można zostać gospodarczym albo podatkowym. Można również popełnić przestępstwo urzędnicze, nie dopełniając swoich obowiązków, albo przekraczając uprawnienia. Urzędnik, żeby nie został przestępcą, musi więc robić tyle, ile trzeba – jak za dużo, to przekroczy uprawnienia, a jak za mało, to nie dopełni obowiązków. Musi być idealnie w punkt, nie wiadomo tylko, przez kogo zdefiniowany.
Czy naprawdę chcemy tak szafować terminem „przestępca”? Olbrzymia większość przestępstw, a co za tym idzie, przestępców to sprawy zupełnie incydentalne, często wynikające nie z zamiaru wyrządzenia krzywdy czy szkody, ale ze zwykłej niefrasobliwości. Niekiedy ze źle rozumianej chęci pomocy, a jeszcze innym razem z przesadnego kombinatorstwa. Przestępca to ktoś, kto zawodowo, umyślnie i celowo popełnia przestępstwa. Można użyć takiego określenia wobec człowieka, którego wyłącznym albo przeważającym źródłem utrzymania jest działalność przestępcza, uwikłanego w kontakty ze światem przestępczym i świadomego tych kontaktów. Mówienie o kierowcy, który spowodował nieumyślnie nawet śmiertelny wypadek, „przestępca” to nieporozumienie. Trudno uznać za przestępcę kogoś, kto, wsiadając za kierownicę nie miał zamiaru, ani nawet nie mógł przewidzieć, że zdarzy się wypadek – zazwyczaj przez chwilę rozkojarzenia czy nieuwagi.
Warto pomyśleć, kogo nazywamy przestępcą, ale też jak intonujemy to słowo. Jest to refleksja, nad którą w szczególności powinni pochylić się politycy, dziennikarze, ale też sędziowie czy prokuratorzy – praktyka nieraz pokazała, że nawet im popełnić przestępstwo się zdarzało.
Autor jest adwokatem, partnerem zarządzającym w kancelarii Legality
