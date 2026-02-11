Leszek Kieliszewski: Dzień dobry, czy jest już pan przestępcą?

Obowiązujący od niemal trzydziestu lat kodeks karny jak dotychczas zaliczył 128 nowelizacji. Średnio nieco ponad jedną nowelizację na kwartał, choć trzeba zauważyć, że legislacyjna lokomotywa rozpędzała się powoli, by osiągnąć rekord dziewięciu nowelizacji w ciągu 2017 r. Kierunkiem nowelizacji była w ogólności walka z przestępcami, a w szczególności z takimi typami przestępców, o których akurat zrobiło się głośno na skutek nagłośnienia jakiegoś zdarzenia. Ostatnimi dniami paski telewizyjne donosiły o walce z przestępcami drogowymi.

Przestępca, czyli kto?

Kim są ci przestępcy, z którymi wspólnymi siłami walczymy? Na pytanie zadane drugiemu człowiekowi: „kim jesteś?” zazwyczaj pada odpowiedź dotycząca zawodu albo roli społecznej, rzadziej światopoglądu: jestem ojcem, lekarzem, mechanikiem, katolikiem, liberałem itd. Nigdy nie usłyszałem: „jestem przestępcą”. To określenie zostało jakby zarezerwowane do nadawania przez innych – niekiedy na wyrost, a niekiedy bezmyślnie. Mądrości ludowe w stylu „wszyscy politycy kradną”, albo „wszyscy lekarze biorą łapówki” mieszczą się w tych samych rejestrach intelektualnych co określanie każdego podejrzanego, oskarżonego czy nawet skazanego przestępcą.

Określenie przestępca samo w sobie jest stygmatyzujące. W pewien sposób wyrzuca człowieka ze wspólnoty, definiuje go jako nieprzystającego – zasługującego nie na sprawiedliwą karę, ale na odwet. Ta uproszczona narracja, nieznosząca niuansów i niepozostawiająca miejsca na refleksję, stanowi paliwo do rozpędzania pociągu kolejnych nowelizacji coraz bardziej zaostrzających kary za stare przestępstwa oraz wprowadzających nowe.

Uchwalone niedawno przepisy pod sztandarem walki z przestępcami drogowymi obrodzą w rzeszę przynajmniej kilku tysięcy nowych rocznie. Wystarczy, że kierowca przekroczy znacząco prędkość, naruszy inne zasady bezpieczeństwa i przez to narazi człowieka na uszczerbek na zdrowiu, za co może trafić nawet na pięć lat do więzienia. Przenosząc mądrość kodeksową na sytuację życiową: czy jadąc 50 km/h osiedlową uliczką i wymuszając pierwszeństwo na pieszym zbliżającym się do pasów, staję się przestępcą? Co prawda przekroczyłem prędkość tylko o 20 km, ale w tym przypadku to niemal 70 proc. – tak jakbym na autostradzie jechał 240 km/h. Wymuszenie pierwszeństwa na pieszym zbliżającym się do pasów to jedno z najpoważniejszych wykroczeń drogowych, przez co mamy do czynienia z poważnym naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Z kolei człowiek potrącony przez samochód jadący 50 km/h dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.