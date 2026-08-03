Nadieżdin, krytyk przywódcy Rosji Władimira Putina i przeciwnik wojny w Ukrainie ogłosił, że znajduje się poza Rosją i opublikował nagranie na tle wieży Eiffla.

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Boris Nadieżdin był objęty zakazem wyjazdu z Rosji. Nie wiadomo, jak dostał się do Francji

Opozycjonista poinformował, że zamierza teraz „zorientować się, jak żyć dalej”, a potem poinformuje o swoich planach.

W nagraniu na serwisie Telegram Nadieżdin powiedział, że „dobre wiadomości” są takie, iż „żyje i jest na wolności, niestety nie w Rosji”. Dodał następnie, że „teraz trzeba rozejrzeć się, zorientować, jak żyć dalej. Potem napiszę o swoich planach”. Polityk potwierdził też niezależnemu portalowi Meduza, że jest w Paryżu.

Radio Swoboda zwraca uwagę, że wcześniej informowano, że Nadieżdin ma zakaz wyjazdu z Rosji. Nie jest jasne, jak opuścił kraj.

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Nadieżdin, w przeszłości deputowany, stał się szerzej znany w 2024 roku, gdy ogłosił chęć startu w wyborach prezydenckich i zaczął krytykować wojnę przeciw Ukrainie. Ostatecznie nie został wtedy dopuszczony do udziału w wyborach prezydenckich. Później władze uznały go za tzw. zagranicznego agenta (to dlatego wpisowi towarzyszy informacja: „Niniejszy materiał został sporządzony, rozpowszechniony i/lub przekazany przez agenta zagranicznego Borisa Borisowicza Nadieżdina albo dotyczy działalności agenta zagranicznego Borisa Borisowicza Nadieżdina”).

W lipcu został skazany na grzywnę za to, że w 2023 r. podczas wywiadu pokazał zdjęcie więzionego wtedy w kolonii karnej opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

– Po wyborach prezydenckich całkowicie pozbawiono mnie dostępu do mediów rządowych, choć wcześniej przez dwadzieścia lat zapraszano mnie do rosyjskiej telewizji. Zlikwidowano partię „Inicjatywa Obywatelska”, która wystawiła moją kandydaturę i na czele której stał Andriej Nieczajew (minister gospodarki Rosji za rządów Borysa Jelcyna – red.). Pozbawiono mnie wszystkich oszczędności. Wymyślono jakieś finansowe kłopoty, ogłoszono mnie bankrutem i odebrano mi dom pod Moskwą, samochód i pieniądze. Tak, jestem dzisiaj bankrutem i nie mam nic. Ale to mnie nie zatrzyma – opowiadał w czerwcowej rozmowie z „Rzeczpospolitą” Nadieżdin.