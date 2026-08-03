- W zależności od poziomu wody w Dunaju, ostatnia pracująca turbina w elektrowni jądrowej zostanie wyłączona albo jeszcze w niedzielę, albo w poniedziałek – powiedział w wieczornym wywiadzie Magyar.

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Węgierskie firmy dobrowolnie ograniczają zużycie prądu

Elektrownia dysponuje czterema blokami o łącznej mocy wynoszącej około 2000 MW. Moc bloku nr 1 została zmniejszona o 254 MW wieczorem 27 lipca. Dzień później elektrownia ograniczyła moc bloku nr 3 o 237 MW, a 29 lipca blok ten został tymczasowo całkowicie wyłączony. 30 lipca ograniczono moc bloku nr 2 o 50 proc., a obecnie – jako jedyny pracujący – posiada on moc 230 MW.

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Elektrownia w pobliżu Paksu wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia jej reaktorów.

Premier Węgier ogłosił, że dzięki dobrowolnym ograniczeniom zużycia energii przez przedsiębiorstwa oraz solidarności społecznej, szczytowe zapotrzebowanie 1 sierpnia było o ok. 500 MW niższe od prognoz. Dodał, że blisko 300 firm zadeklarowało już dobrowolne ograniczenie zużycia energii 3 sierpnia. Do inicjatywy przyłączyły się także liczne przedsiębiorstwa państwowe, większość samorządów lokalnych, organizacje społeczne oraz kościoły. Dzięki temu rząd nie musi wdrażać obowiązkowych środków ograniczania zużycia, przewidzianych w rozporządzeniu, które weszło w życie 1 sierpnia.

Premier ostrzegł, że nadchodzące pięć dni ma być najgorętsze – każdego dnia temperatury mogą osiągać ok. 40 stopni Celsjusza – a w kraju nie przewiduje się znaczących opadów deszczu. Po tym okresie oczekuje się spadku temperatur o kilka stopni.

Dunaj odsłania w Budapeszcie miny z okresu II wojny światowej

Tymczasem węgierskie wojsko poinformowało, że w centrum Budapesztu niski stan wody w Dunaju odsłonił ładunki wybuchowe pochodzące z czasów II wojny światowej. Saperzy wydobyli z rzeki przy placu Batthyany'ego w Budapeszcie dziesięć min przeciwpancernych TMi-35, jeden granat ręczny oraz kilogram mieszanej amunicji. Specjaliści przetransportują materiały do centralnego punktu gromadzenia Węgierskich Sił Zbrojnych.

Z powodu upałów poziom wód w rzekach i jeziorach na Węgrzech znacznie się obniżył, osiągając w niektórych punktach rekordowo niskie wartości. Spadki poziomu wody w Dunaju już w lipcu doprowadziły do odsłonięcia w centrum Budapesztu części pocisku artyleryjskiego z czasów II wojny światowej oraz negatywnie wpłynęły na warunki żeglugi w całym regionie.