„Rosja, najprawdopodobniej, zaczęła stosować przejęte ukraińskie drony dalekiego zasięgu do prowokacji, o możliwości których uprzedzano wcześniej w Polsce” – napisał portal.

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Rosja przejmuje ukraińskie drony i przygotowuje je do ponownego użycia

Powołał się na zdjęcia, wykonane przez ukraiński dron przechwytujący, które opublikował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Serhij Beskrestnow o pseudonimie Flash.

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„Mogę wam z pewnością powiedzieć, że (rosyjski) przeciwnik zbiera nasze ocalałe bezzałogowce, naprawia je i przygotowuje do przyszłych prowokacji” – napisał Flash na Facebooku.

Kosiniak-Kamysz ostrzegał przed rosyjską prowokacją z użyciem dronów

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył 21 lipca, że Federacja Rosyjska przechwyciła ukraińskie drony i może ich użyć jako elementu prowokacyjnego.



– Jeżeli leci dużo dronów to część z nich jest oczywiście strącona, część trafia do celu, a część może być przechwycona. Dlatego wszystkie państwa wschodniej flanki NATO wzmagają swoją czujność i gotowość – tłumaczył wówczas.