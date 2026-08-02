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Mirosław Żukowski: Infantino dostał kolejny mocny cios

Wiele wskazuje, że do niedawna wszechmocny boss światowego futbolu zgrzeszył pychą i rozpoczął podróż od pieniędzy do nędzy. Oby jak najszybszą.

Publikacja: 02.08.2026 11:11

Mirosław Żukowski: Infantino dostał kolejny mocny cios

Foto: REUTERS/Dylan Martinez

Mirosław Żukowski

Tego nikt się nie spodziewał. Jeszcze przed mundialem, który zakończył się sportowym i komercyjnym sukcesem, prawie wszystkie piłkarskie federacje zrzeszone w FIFA zapowiadały poparcie Infantino w wyborach na kolejną kadencję. Mają się one odbyć w roku 2027 i urzędujący boss miał być znowu wybrany przez aklamację. Teraz ci sami ludzie chcą się go pozbyć.

Kiedy wydawało się, że szybka rezygnacja Infantino z planów sprywatyzowania piłki nożnej załagodzi sytuację, Europa przystąpiła do ataku. Szef UEFA Aleksander Ceferin – ze wsparciem wszystkich europejskich federacji – najpierw zagroził, że jeśli plan Infantino i rodziny Donalda Trumpa się uda, to Europa zbojkotuje najbliższy mundial, a potem poszedł jeszcze dalej.

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